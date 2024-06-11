Маск погрожує заборонити пристрої Apple через інтеграцію штучного інтелекту компанією
Київ • УНН
Ілон Маск погрожує заборонити використання пристроїв Apple у своїх компаніях, якщо Apple інтегрує штучний інтелект OpenAI у свою операційну систему з міркувань безпеки.
Маск погрожує заборонити пристрої Apple через інтеграцію штучного інтелекту компанією. Про це повідомляє засновник компаній SpaceX Ілон Маск, передає УНН.
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Американський підприємець Ілон Маск попередив, що заборонить використовувати у своїх компаніях пристрої Apple, якщо в них на рівні операційної системи будуть інтегровані технології штучного інтелекту.
Якщо Apple інтегрує OpenAI на рівні ОС, то пристрої Apple будуть заборонені в моїх компаніях. Це неприйнятне порушення безпеки
Apple представила модель штучного інтелекту та оновлення продуктів для покращення конфіденційності та персоналізації11.06.24, 01:35 • 18599 переглядiв