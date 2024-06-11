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Маск погрожує заборонити пристрої Apple через інтеграцію штучного інтелекту компанією

Маск погрожує заборонити пристрої Apple через інтеграцію штучного інтелекту компанією

Київ • УНН

 • 29478 перегляди

Ілон Маск погрожує заборонити використання пристроїв Apple у своїх компаніях, якщо Apple інтегрує штучний інтелект OpenAI у свою операційну систему з міркувань безпеки.

Маск погрожує заборонити пристрої Apple через інтеграцію штучного інтелекту компанією. Про це повідомляє засновник компаній SpaceX Ілон Маск, передає УНН.

Деталі

Американський підприємець Ілон Маск попередив, що заборонить використовувати у своїх компаніях пристрої Apple, якщо в них на рівні операційної системи будуть інтегровані технології штучного інтелекту.

Якщо Apple інтегрує OpenAI на рівні ОС, то пристрої Apple будуть заборонені в моїх компаніях. Це неприйнятне порушення безпеки

- заявив  Ілон Маск.

Apple представила модель штучного інтелекту та оновлення продуктів для покращення конфіденційності та персоналізації11.06.24, 01:35 • 18599 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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