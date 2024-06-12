Маск відмовився від позову проти OpenAI

ukenru
04:30 • 20007 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 56740 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 104811 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 129917 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 135847 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 232855 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 170430 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190002 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172935 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 165067 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
77 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Ворожа атака на Дніпро: попередньо одна людина загинула, шестеро постраждали

Ворожа атака на Дніпро: попередньо одна людина загинула, шестеро постраждали

28 березня, 21:27 • 13954 перегляди
У Києві пролунали вибухи: працює ППО

У Києві пролунали вибухи: працює ППО

28 березня, 21:36 • 22460 перегляди
В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

28 березня, 23:40 • 12773 перегляди
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

01:53 • 22767 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

03:09 • 32232 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 232855 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 354983 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 371460 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 287412 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 360606 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 56493 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 73521 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 85230 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 168954 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 171546 перегляди
Актуальне
Маск відмовився від позову проти OpenAI

Маск відмовився від позову проти OpenAI

Київ • УНН

 • 16222 перегляди

Адвокати Ілона Маска відкликали його позов проти OpenAI і генерального директора Сема Альтмана, завершивши судову тяганину з приводу нібито відходу OpenAI від своєї некомерційної місії.

Адвокати Ілона Маска у вівторок відмовилися від позову мільярдера проти OpenAI і генерального директора Сема Альтмана, поклавши край багатомісячній судовій тяжбі між співзасновниками стартапу в галузі штучного інтелекту, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Маск, який став співзасновником OpenAI у 2015 році, у лютому подав на компанію до суду, звинувативши виробника ChatGPT у відмові від своєї початкової некомерційної місії, залишивши деякі з найпередовіших технологій ШІ для приватних клієнтів. Позов передбачав суд присяжних і зобов'язання компанії, Альтмана та співзасновника та президента Грега Брокмана повернути будь-який прибуток, який вони отримали від бізнесу.

Але OpenAI швидко виступила проти претензій Маска, назвавши їх "непослідовними" та "несерйозними" та стверджуючи в судовій заяві, що справу слід припинити. Компанія також опублікувала допис у блозі, який містив кілька електронних листів Маска з перших днів OpenAI. Електронні листи, здавалося, показують, що Маск визнає необхідність компанії заробляти великі суми грошей для фінансування обчислювальних ресурсів, необхідних для реалізації її амбіцій у галузі штучного інтелекту, що суперечить заявам у його позові про те, що OpenAI неправильно гониться за прибутком.

Адвокати Маска не назвали причини свого прохання відкликати позов у ​​вівторок. Слухання за клопотанням OpenAI про припинення справи було призначено на середу.

Рішення про відмову від позову також було ухвалено через день після того, як Маск опублікував на своїй платформі X у соціальній мережі серію постів з критикою OpenAI та його обробки даних, після того як Apple оголосила про партнерство, яке інтегрує ChatGPT з цифровим персональним помічником Siri для користувачів на основі згоди.

Маск погрожує заборонити пристрої Apple через інтеграцію штучного інтелекту компанією11.06.24, 04:21 • 29479 переглядiв

Але хоча OpenAI назвала заяви Маска "фікцією", мільярдер - не єдина людина, яка порушила питання про лідерство та напрям OpenAI. Минулого року компанія зіткнулася з гучною кризою керівництва, яка призвела до тимчасового усунення Альтмана з посади у компанії, мабуть, через побоювання кількох членів ради директорів щодо ризиків штучного інтелекту. Після кількох днів невизначеності та втручання Microsoft, великого інвестора в OpenAI, Альтман був відновлений на своїй посаді, що на думку галузевих аналітиків, стало перемогою для тих, хто прагне комерціалізувати технологію штучного інтелекту.

Нещодавно кілька високопоставлених лідерів у галузі безпеки OpenAI покинули компанію, причому деякі публічно заявили, що компанія віддає пріоритет швидкому випуску нових продуктів, а не безпеці. Через кілька тижнів компанія заявила, що створила новий комітет, який даватиме раді директорів рекомендації з питань безпеки.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини СвітуТехнології
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,787.10
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,882.79