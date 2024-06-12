Маск відмовився від позову проти OpenAI

Адвокати Ілона Маска у вівторок відмовилися від позову мільярдера проти OpenAI і генерального директора Сема Альтмана, поклавши край багатомісячній судовій тяжбі між співзасновниками стартапу в галузі штучного інтелекту, пише УНН з посиланням на CNN.

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Маск, який став співзасновником OpenAI у 2015 році, у лютому подав на компанію до суду, звинувативши виробника ChatGPT у відмові від своєї початкової некомерційної місії, залишивши деякі з найпередовіших технологій ШІ для приватних клієнтів. Позов передбачав суд присяжних і зобов'язання компанії, Альтмана та співзасновника та президента Грега Брокмана повернути будь-який прибуток, який вони отримали від бізнесу.

Але OpenAI швидко виступила проти претензій Маска, назвавши їх "непослідовними" та "несерйозними" та стверджуючи в судовій заяві, що справу слід припинити. Компанія також опублікувала допис у блозі, який містив кілька електронних листів Маска з перших днів OpenAI. Електронні листи, здавалося, показують, що Маск визнає необхідність компанії заробляти великі суми грошей для фінансування обчислювальних ресурсів, необхідних для реалізації її амбіцій у галузі штучного інтелекту, що суперечить заявам у його позові про те, що OpenAI неправильно гониться за прибутком.

Адвокати Маска не назвали причини свого прохання відкликати позов у ​​вівторок. Слухання за клопотанням OpenAI про припинення справи було призначено на середу.

Рішення про відмову від позову також було ухвалено через день після того, як Маск опублікував на своїй платформі X у соціальній мережі серію постів з критикою OpenAI та його обробки даних, після того як Apple оголосила про партнерство, яке інтегрує ChatGPT з цифровим персональним помічником Siri для користувачів на основі згоди.

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Але хоча OpenAI назвала заяви Маска "фікцією", мільярдер - не єдина людина, яка порушила питання про лідерство та напрям OpenAI. Минулого року компанія зіткнулася з гучною кризою керівництва, яка призвела до тимчасового усунення Альтмана з посади у компанії, мабуть, через побоювання кількох членів ради директорів щодо ризиків штучного інтелекту. Після кількох днів невизначеності та втручання Microsoft, великого інвестора в OpenAI, Альтман був відновлений на своїй посаді, що на думку галузевих аналітиків, стало перемогою для тих, хто прагне комерціалізувати технологію штучного інтелекту.

Нещодавно кілька високопоставлених лідерів у галузі безпеки OpenAI покинули компанію, причому деякі публічно заявили, що компанія віддає пріоритет швидкому випуску нових продуктів, а не безпеці. Через кілька тижнів компанія заявила, що створила новий комітет, який даватиме раді директорів рекомендації з питань безпеки.