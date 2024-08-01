Сегодня в Европейском Союзе вступил в силу закон об искусственном интеллекте, который будет регулировать его применение, пишет УНН со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

Сегодня вступает в силу Европейский закон об искусственном интеллекте (AI Act) - первый в мире всеобъемлющий регламент в отношении искусственного интеллекта. Закон об искусственном интеллекте разработан для обеспечения того, чтобы искусственный интеллект, разработанный и используемый в ЕС, заслуживал доверия, с гарантиями защиты основных прав людей. Регламент направлен на создание гармонизированного внутреннего рынка искусственного интеллекта в ЕС, поощрение внедрения этой технологии и создание благоприятной среды для инноваций и инвестиций - говорится на сайте Еврокомиссии.

Закон об искусственном интеллекте в ЕС определяет несколько категорий рисков для систем ИИ:

Минимальный риск: системы, такие как рекомендательные и спам-фильтры, не имеют обязательств по Закону из-за их минимального риска для граждан. Компании могут добровольно принимать дополнительные кодексы поведения.

Специфический риск прозрачности: чат-боты и созданный ИИ контент должны четко информировать пользователей о взаимодействии с машиной. Синтетический контент должен быть обозначен в машиночитаемом формате.



Высокий риск: системы высокого риска, такие как подбор персонала или оценка кредитоспособности, должны соответствовать строгим требованиям к качеству данных, ведению журналов, человеческому надзору и кибербезопасности.



Неприемлемый риск: системы, угрожающие фундаментальным правам, например, манипулирующие поведением или использующие биометрическую идентификацию в реальном времени, будут запрещены.



Также Закон регулирует модели ИИ общего назначения, используемые для выполнения широкого спектра задач, обеспечивая прозрачность и учет системных рисков.

Государства-члены должны до 2 августа 2025 года определить национальные компетентные органы, которые будут осуществлять надзор за применением правил для систем искусственного интеллекта и осуществлять деятельность по рыночному надзору. Офис Еврокомиссии по вопросам искусственного интеллекта будет ключевым органом по внедрению Закона об искусственном интеллекте на уровне ЕС, а также исполнителем правил для моделей искусственного интеллекта общего назначения - добавляют в Еврокомиссии.

Компании, которые будут нарушать закон, будут оштрафованы: до 7% от мирового годового оборота за запрещенные приложения ИИ, до 3% за другие нарушения, и до 1,5% за предоставление неверной информации.

Большинство правил вступят в силу со 2 августа 2026 года. Запреты для систем ИИ с неприемлемым риском будут действовать через шесть месяцев, а правила для моделей ИИ общего назначения - через 12 месяцев.

Напомним,

В феврале этого года 27 стран, являющихся членами ЕС, единогласно одобрили первый в мире комплексный сборник правил работы искусственного интеллекта. Это первая попытка регулирования ИИ. Об этом сообщил европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка и услуг Тьерри Бретон