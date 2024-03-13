Европейский парламент принял первый в мире закон о регулировании ИИ

В ЕС приняли закон об искусственном интеллекте, который будет регулировать базовые модели или генеративный искусственный интеллект, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Сегодня ЕС принял первый в мире "Закон об искусственном интеллекте", ограничивающий использование биометрического наблюдения в реальном времени в общественных местах. Это может быть применено только в случаях определенных преступлений, предотвращения угроз, таких как террористические атаки, и поиска подозреваемых в серьезных преступлениях.

Новые правила включают в себя требования по прозрачности и соответствия законам ЕС об авторском праве для высоковлиятельных моделей общего назначения и систем искусственного интеллекта высокого риска. Это решение получило поддержку 523 законодателей ЕС, 46 были против, а 49 воздержались.

"Я приветствую подавляющую поддержку со стороны Европейского парламента Закона ЕС об искусственном интеллекте, первой в мире всеобъемлющей, обязывающей основы для надежного искусственного интеллекта. Сейчас Европа является мировым установщиком стандартов в отношении надежного искусственного интеллекта", - сказал глава индустрии ЕС Тьерри Бретон.

Страны Европейского Союза планируют официально утвердить соглашение в мае. Ожидается, что законодательство вступит в силу в начале следующего года и начнет действовать в 2026 году. Однако некоторые положения могут быть введены в действие раньше.

Патрик Ван Эке, партнер юридической фирмы Coole говорит, что Брюссель, возможно, установил ориентир для остального мира.

"Европейский Союз теперь имеет первый в мире жестко закодированный закон об искусственном интеллекте. Другие страны и регионы, вероятно, будут использовать Закон об искусственном интеллекте как план, как они делали это с GDPR", - сказал он, ссылаясь на положения ЕС по конфиденциальности.

Напомним

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