Европейский парламент принял первый в мире закон о регулировании ИИ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
  •  47421 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
  •  55575 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
  •  101192 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
  •  105304 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
  •  105785 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
  •  121146 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
12 марта 2024, 12:13  •  120379 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
12 марта 2024, 11:21  •  118683 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

Эксклюзив
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
12 марта 2024, 10:41  •  29725 просмотра

Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием

Эксклюзив
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
12 марта 2024, 06:42  •  124640 просмотра

НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

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12 марта 2024, 09:24  •  160163 просмотра
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11 марта 2024, 08:40  •  217061 просмотра
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Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

8 марта 2024, 15:00  •  299709 просмотра

Европейский парламент принял первый в мире закон о регулировании ИИ

ЕС принял первый в мире комплексный закон, регулирующий вопросы искусственного интеллекта, включая ограничения на биометрическое наблюдение в реальном времени в общественных местах и требования по прозрачности и соблюдению законов ЕС для систем искусственного интеллекта с высокой степенью риска.

политика •   •  12112 просмотра
Европейский парламент принял первый в мире закон о регулировании ИИ

Эстония предложила план финансирования Украины на более чем 100 миллиардов евро

Эстония предложила план финансирования Украины на 120 миллиардов евро ежегодно, за счет средств, привлеченных через еврооблигации или национальные бюджеты.

Война •   •  18373 просмотра
Эстония предложила план финансирования Украины на более чем 100 миллиардов евро

россияне проводят информационную кампанию с целью "легализовать" оккупацию - Центр нацсопротивления

россияне проводят пропагандистскую кампанию "мы снова в россии" на временно оккупированных территориях Украины для легитимизации оккупации, демонстрируя постановочные "достижения" с помощью иностранных агентов и экскурсоводов.

Война •   •  16261 просмотра
россияне проводят информационную кампанию с целью "легализовать" оккупацию - Центр нацсопротивления

Врезалась в грузовик при выезде с заправки: в ДТП погибла водитель и 5-летний ребенок, младенец в реанимации

Трагическая авария под Калушем привела к гибели женщины и 5-летней девочки, когда легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, а 6-месячный младенец оказался в реанимации.

Криминал и ЧП •   •  13106 просмотра
Врезалась в грузовик при выезде с заправки: в ДТП погибла водитель и 5-летний ребенок, младенец в реанимации

Расследование по торговле с рф: из Польши депортировали двух украинских журналистов

Двух украинских журналистов, которые расследовали грузовые перевозки на польско-российской границе, задержали, отобрали технику и депортировали из Польши за якобы угрозу национальной безопасности.

Общество •   •  13750 просмотра
Расследование по торговле с рф: из Польши депортировали двух украинских журналистов

Беспилотник снова атаковал российскую белгородскую область: у шойгу уверяют, что БПЛА якобы уничтожили

россия сообщила о новой атаке беспилотников, утверждая, что украинский беспилотник был уничтожен над белгородской областью во время попытки террористической атаки на российские объекты.

Война •   •  14573 просмотра
Беспилотник снова атаковал российскую белгородскую область: у шойгу уверяют, что БПЛА якобы уничтожили

В ГУР прокомментировали атаку на территорию завода нефтепродуктов в новошахтинске рф

Завод по производству нефтепродуктов в новошахтинске, россия, был атакован "неизвестными летающими объектами украинского производства", что приостановило его работу и сорвало планы противника.

Война •   •  14288 просмотра
В ГУР прокомментировали атаку на территорию завода нефтепродуктов в новошахтинске рф

В Харькове будут судить предпринимателя, который "сливал" россиянам информацию о Силах обороны в городе

Харьковский предприниматель передавал россиянам через Telegram информацию о местах дислокации и технике украинских военных и продавал им гранаты, за что ему грозит до 8 лет заключения за государственную измену.

Война •   •  15346 просмотра
В Харькове будут судить предпринимателя, который "сливал" россиянам информацию о Силах обороны в городе

Оккупанты повредили двухэтажный дом в Волчанске, под завалами могут быть люди

Российские оккупанты обстреляли Волчанск Харьковской области, повредив двухэтажный дом, под завалами которого, возможно, находятся люди.

Война •   •  14179 просмотра
Оккупанты повредили двухэтажный дом в Волчанске, под завалами могут быть люди

Шмыгаль обсудил с ЕБРР гранты для МСП, зеленую энергетику и развитие переработки и ОПК: заручился поддержкой

Премьер-министр Украины обсудил с ЕБРР грантовую поддержку для МСП, разминирования и зеленой энергетики, развитие переработки и ОПК, при этом ЕБРР заверил в продолжении поддержки.

Экономика •   •  15411 просмотра
Шмыгаль обсудил с ЕБРР гранты для МСП, зеленую энергетику и развитие переработки и ОПК: заручился поддержкой