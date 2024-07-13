Маску грозит штраф за торговлю синими галочками

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Это повод внимательнее следить за действиями России": в МИД ответили на обвинения рф относительно возможного подрыва Киевской ГЭС Украиной

"Это повод внимательнее следить за действиями России": в МИД ответили на обвинения рф относительно возможного подрыва Киевской ГЭС Украиной

  •  58635 просмотра
В МАГАТЭ осудили ракетную атаку рф по "Охматдету"

В МАГАТЭ осудили ракетную атаку рф по "Охматдету"

  •  60358 просмотра
"Мелитопольская черешня" - украинская: Киев призвал Генассамблею ВОИС отреагировать на кражу рф географического указания

"Мелитопольская черешня" - украинская: Киев призвал Генассамблею ВОИС отреагировать на кражу рф географического указания

  •  34036 просмотра
Системы ПВО, техника и финансовая поддержка: в Минобороны подвели итоги саммита НАТО для Украины

Системы ПВО, техника и финансовая поддержка: в Минобороны подвели итоги саммита НАТО для Украины

  •  63930 просмотра
Израильские военные ликвидировали заместителя командира батальона ХАМАС Аймана Швейду в результате авиаудара в Газе

Израильские военные ликвидировали заместителя командира батальона ХАМАС Аймана Швейду в результате авиаудара в Газе

  •  33637 просмотра
публикации
Некоторые иностранные поставщики прибегали к шантажу ритейлеров, чтобы вернуть средства

Некоторые иностранные поставщики прибегали к шантажу ритейлеров, чтобы вернуть средства

  •  116495 просмотра
Передовые разработки или скрытая аренда: чем на самом деле занималось НААН на государственных землях

Передовые разработки или скрытая аренда: чем на самом деле занималось НААН на государственных землях
Эксклюзив

  •  121132 просмотра
Для усовершенствования fpv-дронов рф может использовать ІТ-школы Ипатова, фирма которого работает на украинском терминале "Олимпекс"

Для усовершенствования fpv-дронов рф может использовать ІТ-школы Ипатова, фирма которого работает на украинском терминале "Олимпекс"
Эксклюзив

  •  120680 просмотра
Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики

Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики
Эксклюзив

11 июля 2024, 09:08  •  163393 просмотра
НАБУ и САП не хватило 5 лет, чтобы доказать вину экс-министра Сольского - для сбора доказательств планируют допросить еще 1500 человек

НАБУ и САП не хватило 5 лет, чтобы доказать вину экс-министра Сольского - для сбора доказательств планируют допросить еще 1500 человек

11 июля 2024, 07:15  •  159625 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Marvel показал трейлер фильма "Капитан Америка: Прекрасный новый мир" уже без Криса Эванса

Marvel показал трейлер фильма "Капитан Америка: Прекрасный новый мир" уже без Криса Эванса

  •  15127 просмотра
5 увлекательных комедийных сериалов: что посмотреть в жаркие выходные

5 увлекательных комедийных сериалов: что посмотреть в жаркие выходные

  •  15867 просмотра
12 июля: Всемирный день бортпроводника, День шашлыка

12 июля: Всемирный день бортпроводника, День шашлыка

  •  97230 просмотра
Умерла Звезда фильма "Сиянии" Шелли Дюваль

Умерла Звезда фильма "Сиянии" Шелли Дюваль

11 июля 2024, 16:48  •  75387 просмотра
11 июля: Всемирный день народонаселения, День памяти равноапостольной княгини Ольги

11 июля: Всемирный день народонаселения, День памяти равноапостольной княгини Ольги

11 июля 2024, 03:02  •  105867 просмотра
Актуальное
Маску грозит штраф за торговлю синими галочками

Маску грозит штраф за торговлю синими галочками

Киев  •  УНН

13 июля 2024, 01:08  •  59 просмотра

Read in English

Социальной сети X (бывший Twitter) грозит штраф в размере до 6% от мирового оборота от Европейской комиссии за то, что она якобы обманывает пользователей своей платной политикой верификации учетных записей и нарушает Закон ЕС о цифровых услугах.

Соцсети X (бывший Twitter) в ЕС грозит штраф в 6% оборота из-за нарушения закона - в частности из-за продажи синих галочек. Об этом говорится на сайте Европейской комиссии, передает УНН.

Детали

Претензии вызвала политика верификации аккаунтов в X. Пользователи могут думать, что учетные записи с синей отметкой являются проверенными сетью - хотя на самом деле галочку можно получить за оплату подписки.

"Раньше синие галочки означали надежные источники информации. Что касается X, наше предварительное мнение таково: они обманывают пользователей и они нарушают закон о цифровых услугах", - написал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретон на той же платформе Х.

Еврокомиссия также отметила, что соцсеть не соответствует требованиям по прозрачности рекламы и не предоставляет исследователям независимый доступ к данным, как говорится в законе о цифровых услугах.

Если выводы предварительного расследования Еврокомиссии подтвердятся, соцсети грозит штраф в размере до 6% ее общего мирового оборота.

В комиссии ЕС утверждают, что Илон Маск обманывает пользователей X, нарушая правила онлайн-контента 12 июля 2024, 14:03 • 10760 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ТехнологииНовости из соцсетейМультимедиа
terri-bretonТьерри Бретон
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
twitterТвиттер
Эксклюзив
Не мог стать прорывом по членству: политологи подвели итоги и указали на успехи саммита НАТО для Украины
  •  86134 просмотра

Не мог стать прорывом по членству: политологи подвели итоги и указали на успехи саммита НАТО для Украины

Эксклюзив
Траектория полета, заход на цель, обломки - в Минюсте рассказали, как украинские эксперты пришли к выводу, что в "Охматдет" попала вражеская ракета Х-101
  •  87572 просмотра

Траектория полета, заход на цель, обломки - в Минюсте рассказали, как украинские эксперты пришли к выводу, что в "Охматдет" попала вражеская ракета Х-101

Эксклюзив
Примитивный и преступный пиар отдельных политиков - эксперт о попытке некоторых нардепов переименовать Бровары в Бровари
  •  103635 просмотра

Примитивный и преступный пиар отдельных политиков - эксперт о попытке некоторых нардепов переименовать Бровары в Бровари

Эксклюзив
ТЦ "Гулливер" теперь покупает электричество напрямую из-за рубежа, чтобы облегчить работу энергосистемы Украины
  •  96295 просмотра

ТЦ "Гулливер" теперь покупает электричество напрямую из-за рубежа, чтобы облегчить работу энергосистемы Украины

Эксклюзив
Украина должна ввести санкции против россиянина Ипатова, компания которого работает в Украине, если подтвердится его помощь россии в войне – экс-военный прокурор
  •  77522 просмотра

Украина должна ввести санкции против россиянина Ипатова, компания которого работает в Украине, если подтвердится его помощь россии в войне – экс-военный прокурор

Эксклюзив
Передовые разработки или скрытая аренда: чем на самом деле занималось НААН на государственных землях
  •  121134 просмотра

Передовые разработки или скрытая аренда: чем на самом деле занималось НААН на государственных землях

Эксклюзив
Для усовершенствования fpv-дронов рф может использовать ІТ-школы Ипатова, фирма которого работает на украинском терминале "Олимпекс"
  •  120682 просмотра

Для усовершенствования fpv-дронов рф может использовать ІТ-школы Ипатова, фирма которого работает на украинском терминале "Олимпекс"

Эксклюзив
ВСП и Совет судей могут обязать прокуратуру провести более тщательную проверку по заявлению судьи о давлении со стороны Гетманцева - эксперт
  •  60025 просмотра

ВСП и Совет судей могут обязать прокуратуру провести более тщательную проверку по заявлению судьи о давлении со стороны Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
Желание громады оставить городу историческое название "Бровары" подкреплено выводами уважаемых научных учреждений - городской голова
11 июля 2024, 13:29  •  102903 просмотра

Желание громады оставить городу историческое название "Бровары" подкреплено выводами уважаемых научных учреждений - городской голова

Эксклюзив
Украина должна выявлять бизнесы, связанные с рф за границей, и пресекать попытки агрессора влиять на международную политику - эксперт
11 июля 2024, 12:08  •  103426 просмотра

Украина должна выявлять бизнесы, связанные с рф за границей, и пресекать попытки агрессора влиять на международную политику - эксперт

Популярные

Израильские военные ликвидировали заместителя командира батальона ХАМАС Аймана Швейду в результате авиаудара в Газе

Израильские военные ликвидировали заместителя командира батальона ХАМАС Аймана Швейду в результате авиаудара в Газе

  •  33637 просмотра
Системы ПВО, техника и финансовая поддержка: в Минобороны подвели итоги саммита НАТО для Украины

Системы ПВО, техника и финансовая поддержка: в Минобороны подвели итоги саммита НАТО для Украины

  •  63930 просмотра
"Мелитопольская черешня" - украинская: Киев призвал Генассамблею ВОИС отреагировать на кражу рф географического указания

"Мелитопольская черешня" - украинская: Киев призвал Генассамблею ВОИС отреагировать на кражу рф географического указания

  •  34036 просмотра
В МАГАТЭ осудили ракетную атаку рф по "Охматдету"

В МАГАТЭ осудили ракетную атаку рф по "Охматдету"

  •  60358 просмотра
"Это повод внимательнее следить за действиями России": в МИД ответили на обвинения рф относительно возможного подрыва Киевской ГЭС Украиной

"Это повод внимательнее следить за действиями России": в МИД ответили на обвинения рф относительно возможного подрыва Киевской ГЭС Украиной

  •  58635 просмотра

Публикации

Некоторые иностранные поставщики прибегали к шантажу ритейлеров, чтобы вернуть средства

Некоторые иностранные поставщики прибегали к шантажу ритейлеров, чтобы вернуть средства

  •  116495 просмотра
Передовые разработки или скрытая аренда: чем на самом деле занималось НААН на государственных землях

Передовые разработки или скрытая аренда: чем на самом деле занималось НААН на государственных землях
Эксклюзив

  •  121132 просмотра
Для усовершенствования fpv-дронов рф может использовать ІТ-школы Ипатова, фирма которого работает на украинском терминале "Олимпекс"

Для усовершенствования fpv-дронов рф может использовать ІТ-школы Ипатова, фирма которого работает на украинском терминале "Олимпекс"
Эксклюзив

  •  120680 просмотра
Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики

Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики
Эксклюзив

11 июля 2024, 09:08  •  163393 просмотра
НАБУ и САП не хватило 5 лет, чтобы доказать вину экс-министра Сольского - для сбора доказательств планируют допросить еще 1500 человек

НАБУ и САП не хватило 5 лет, чтобы доказать вину экс-министра Сольского - для сбора доказательств планируют допросить еще 1500 человек

11 июля 2024, 07:15  •  159625 просмотра

Война

Самой горячей остается ситуация на Покровском направлении - Генштаб

Самой горячей остается ситуация на Покровском направлении - Генштаб

  •  17044 просмотра
Силы обороны У выбили российскую армию из Сотницкого Казачка на Харьковщине

Силы обороны У выбили российскую армию из Сотницкого Казачка на Харьковщине

  •  25847 просмотра
На Ивано-Франковщине запрещен въезд лиц в определенную пограничную полосу шириной пять километров

На Ивано-Франковщине запрещен въезд лиц в определенную пограничную полосу шириной пять километров

  •  24836 просмотра
Израильские военные ликвидировали заместителя командира батальона ХАМАС Аймана Швейду в результате авиаудара в Газе

Израильские военные ликвидировали заместителя командира батальона ХАМАС Аймана Швейду в результате авиаудара в Газе

  •  33673 просмотра
Ермак намекает на большее количество комплексов Patriot для Украины, чем 5, объявленных США

Ермак намекает на большее количество комплексов Patriot для Украины, чем 5, объявленных США

  •  32479 просмотра

политика

Силы обороны У выбили российскую армию из Сотницкого Казачка на Харьковщине

Силы обороны У выбили российскую армию из Сотницкого Казачка на Харьковщине

  •  25847 просмотра
Израильские военные ликвидировали заместителя командира батальона ХАМАС Аймана Швейду в результате авиаудара в Газе

Израильские военные ликвидировали заместителя командира батальона ХАМАС Аймана Швейду в результате авиаудара в Газе

  •  33673 просмотра
Ермак намекает на большее количество комплексов Patriot для Украины, чем 5, объявленных США

Ермак намекает на большее количество комплексов Patriot для Украины, чем 5, объявленных США

  •  32479 просмотра
ГПСУ временно запретила всем туристам подъем на Поп Иван и еще ряд маршрутов

ГПСУ временно запретила всем туристам подъем на Поп Иван и еще ряд маршрутов

  •  31714 просмотра
Системы ПВО, техника и финансовая поддержка: в Минобороны подвели итоги саммита НАТО для Украины

Системы ПВО, техника и финансовая поддержка: в Минобороны подвели итоги саммита НАТО для Украины

  •  63938 просмотра

Война

Самой горячей остается ситуация на Покровском направлении - Генштаб

Самой горячей остается ситуация на Покровском направлении - Генштаб

  •  17044 просмотра
Силы обороны У выбили российскую армию из Сотницкого Казачка на Харьковщине

Силы обороны У выбили российскую армию из Сотницкого Казачка на Харьковщине

  •  25847 просмотра
На Ивано-Франковщине запрещен въезд лиц в определенную пограничную полосу шириной пять километров

На Ивано-Франковщине запрещен въезд лиц в определенную пограничную полосу шириной пять километров

  •  24836 просмотра
Израильские военные ликвидировали заместителя командира батальона ХАМАС Аймана Швейду в результате авиаудара в Газе

Израильские военные ликвидировали заместителя командира батальона ХАМАС Аймана Швейду в результате авиаудара в Газе

  •  33673 просмотра
Ермак намекает на большее количество комплексов Patriot для Украины, чем 5, объявленных США

Ермак намекает на большее количество комплексов Patriot для Украины, чем 5, объявленных США

  •  32479 просмотра

политика

Силы обороны У выбили российскую армию из Сотницкого Казачка на Харьковщине

Силы обороны У выбили российскую армию из Сотницкого Казачка на Харьковщине

  •  25847 просмотра
Израильские военные ликвидировали заместителя командира батальона ХАМАС Аймана Швейду в результате авиаудара в Газе

Израильские военные ликвидировали заместителя командира батальона ХАМАС Аймана Швейду в результате авиаудара в Газе

  •  33673 просмотра
Ермак намекает на большее количество комплексов Patriot для Украины, чем 5, объявленных США

Ермак намекает на большее количество комплексов Patriot для Украины, чем 5, объявленных США

  •  32479 просмотра
ГПСУ временно запретила всем туристам подъем на Поп Иван и еще ряд маршрутов

ГПСУ временно запретила всем туристам подъем на Поп Иван и еще ряд маршрутов

  •  31714 просмотра
Системы ПВО, техника и финансовая поддержка: в Минобороны подвели итоги саммита НАТО для Украины

Системы ПВО, техника и финансовая поддержка: в Минобороны подвели итоги саммита НАТО для Украины

  •  63938 просмотра

Новости Бизнеса

"WOGОНЬ Допомоги": защитники регулярно получают адресную помощь от WOG и партнеров

"WOGОНЬ Допомоги": защитники регулярно получают адресную помощь от WOG и партнеров

  •  24821 просмотра
18 подразделений получили комплексы БПЛА "АРЕС" от WOG и партнеров

18 подразделений получили комплексы БПЛА "АРЕС" от WOG и партнеров

10 июля 2024, 07:42  •  97135 просмотра
"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

5 июля 2024, 16:15  •  128880 просмотра

Экономика

"Мелитопольская черешня" - украинская: Киев призвал Генассамблею ВОИС отреагировать на кражу рф географического указания

"Мелитопольская черешня" - украинская: Киев призвал Генассамблею ВОИС отреагировать на кражу рф географического указания

  •  34047 просмотра
Кабмин одобрил продажу гостиницы "Украина" на аукционе со стартовой ценой более 1 млрд грн

Кабмин одобрил продажу гостиницы "Украина" на аукционе со стартовой ценой более 1 млрд грн

  •  17500 просмотра
Кабмин выделил 3,2 млрд гривен Госспецсвязи на закупку оборонного оборудования

Кабмин выделил 3,2 млрд гривен Госспецсвязи на закупку оборонного оборудования

  •  16646 просмотра
Правительство выделило дополнительные почти 7 млрд гривен на программу "еВідновлення"

Правительство выделило дополнительные почти 7 млрд гривен на программу "еВідновлення"

  •  18596 просмотра
Кабмин выделил дополнительные почти 2 млрд гривен на восстановление теплоснабжения Харькова - Шмыгаль

Кабмин выделил дополнительные почти 2 млрд гривен на восстановление теплоснабжения Харькова - Шмыгаль

  •  17018 просмотра

Киев

Жара в столице может продлиться до 17 июля

Жара в столице может продлиться до 17 июля

  •  17397 просмотра
Жара в Киеве побила три рекорда за день

Жара в Киеве побила три рекорда за день

  •  26803 просмотра
Атака рф на Киев 8 июля: за две недели обещают заключение, можно ли восстановить поврежденный дом

Атака рф на Киев 8 июля: за две недели обещают заключение, можно ли восстановить поврежденный дом

11 июля 2024, 11:52  •  68784 просмотра
Директора "Киевской крепости" будут судить по делу о хищении средств при реставрации музея

Директора "Киевской крепости" будут судить по делу о хищении средств при реставрации музея

11 июля 2024, 11:07  •  40256 просмотра
В результате последнего массированного удара рф в Киеве погибли 33 человека, еще 125 ранены - ГСЧС

В результате последнего массированного удара рф в Киеве погибли 33 человека, еще 125 ранены - ГСЧС

11 июля 2024, 10:17  •  53033 просмотра