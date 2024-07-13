Маску грозит штраф за торговлю синими галочками

Соцсети X (бывший Twitter) в ЕС грозит штраф в 6% оборота из-за нарушения закона - в частности из-за продажи синих галочек. Об этом говорится на сайте Европейской комиссии, передает УНН.

Детали

Претензии вызвала политика верификации аккаунтов в X. Пользователи могут думать, что учетные записи с синей отметкой являются проверенными сетью - хотя на самом деле галочку можно получить за оплату подписки.

"Раньше синие галочки означали надежные источники информации. Что касается X, наше предварительное мнение таково: они обманывают пользователей и они нарушают закон о цифровых услугах", - написал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретон на той же платформе Х.

Еврокомиссия также отметила, что соцсеть не соответствует требованиям по прозрачности рекламы и не предоставляет исследователям независимый доступ к данным, как говорится в законе о цифровых услугах.

Если выводы предварительного расследования Еврокомиссии подтвердятся, соцсети грозит штраф в размере до 6% ее общего мирового оборота.

В комиссии ЕС утверждают, что Илон Маск обманывает пользователей X, нарушая правила онлайн-контента