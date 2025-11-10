Галущенко и Гринчук могут потерять свои должности: в Раду внесли соответствующие заявление и постановление
Киев • УНН
Бывший министр энергетики, который сейчас возглавляет Минюст, и нынешняя глава Минэнерго могут потерять свои должности, заявил народный депутат Ярослав Железняк.
В Верховную Раду Украины подали заявление об увольнении нынешнего министра юстиции и бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.
Детали
Как отметил нардеп, заявление об увольнении Галущенко с должности подано за "системную коррупцию, провал подготовки к защите энергетики и связи с предателем Андреем Деркачом (сын покойного экс-главы СБУ Леонида Деркача, бывший народный депутат Украины и нынешний сенатор российской федерации – ред.).
Кроме того, в Верховную Раду подали постановление об увольнении с должности нынешнего министра энергетики Украины Светланы Гринчук, заявил Железняк.
Напомним
В понедельник, 10 ноября, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят операцию по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом".