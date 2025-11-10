Масштабная коррупция в энергетике: в САП заявили о возможной утечке данных, будет служебное расследование
Киев • УНН
Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко создал комиссию для служебного расследования возможной утечки данных досудебного расследования НАБУ и САП. Решение принято на основании рапорта прокурора, ведущего дело о коррупционной схеме в энергетике.
Как сообщили в САП, такое решение Клименко принял на основании рапорта одного из прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры, осуществляющего процессуальное руководство в расследовании масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики и ряда других дел.
Служебное расследование осуществляет отдел внутреннего контроля САП. Его выводы могут стать основанием для административных и процессуальных решений
Напомним
Утром 10 ноября нардеп Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыск у экс-министра энергетики, а ныне министра юстиции, Германа Галущенко. По информации Железняка, обыски также продолжаются в компании "Энергоатом". Впоследствии в САП подтвердили операцию по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом".
В САП также сообщили, что речь идет о якобы систематическом получении неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10 до 15% от стоимости контрактов.
Впоследствии НАБУ обнародовало часть записей в масштабном коррупционном деле в энергетике. Операция называется "Мидас".
Во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы правоохранители обнаружили "интересный артефакт" с российской символикой. В частности, записную книжку, на обложке которой виднеется надпись – "Служба безопасности президента российской федерации", а также соответствующий логотип.