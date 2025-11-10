Масштабна корупція в енергетиці: у САП заявили про можливий витік даних, буде службове розслідування
Київ • УНН
Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко створив комісію для службового розслідування можливого витоку даних досудового розслідування НАБУ та САП. Рішення ухвалено на підставі рапорту прокурора, який веде справу про корупційну схему в енергетиці.
Уранці 10 листопада керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко створив комісію для проведення службового розслідування щодо можливого витоку даних досудового розслідування НАБУ та САП
Як повдіомили у САП, таке рішення Клименко ухвалив на підставі рапорту одного з прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, що здійснює процесуальне керівництво в розслідуванні масштабної корупційної схеми у сфері енергетики та низці інших справ.
Службове розслідування здійснює відділ внутрішнього контролю САП. Його висновки можуть стати підставою для адміністративних та процесуальних рішень
Нагадаємо
Вранці 10 листопада нардеп Ярослав Железняк повідомив, що НАБУ проводить обшук у ексміністра енергетики, а нині міністра юстиції, Германа Галущенко. За інформацією Железняка, обшуки також тривають у компанії "Енергоатом". Згодом у САП підтвердили операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".
У САП також повідомили, що йдеться про нібито систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" в розмірі від 10 до 15% від вартості контрактів.
Згодом НАБУ оприлюднило частину записів у масштабній корупційній справі в енергетиці. Операція має назву "Мідас".
Під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми правоохоронці віднайшли "цікавий артефакт" з російською символікою. Зокрема, записник, на обкладинці видніється напис – "Служба безопасности президента российской федерации", а також відповідне лого.