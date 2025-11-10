$41.960.02
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26483 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 34832 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52063 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33738 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50241 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41255 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22937 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24846 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26278 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Графіки відключень електроенергії
Масштабна корупція в енергетиці: у САП заявили про можливий витік даних, буде службове розслідування

Київ • УНН

 • 5486 перегляди

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко створив комісію для службового розслідування можливого витоку даних досудового розслідування НАБУ та САП. Рішення ухвалено на підставі рапорту прокурора, який веде справу про корупційну схему в енергетиці.

Масштабна корупція в енергетиці: у САП заявили про можливий витік даних, буде службове розслідування

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко створив комісію для проведення службового розслідування щодо можливого витоку даних досудового розслідування НАБУ та САП, передає УНН із посиланням на САП.

Уранці 10 листопада керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко створив комісію для проведення службового розслідування щодо можливого витоку даних досудового розслідування НАБУ та САП 

- йдеться у повідомленні.

Як повдіомили у САП, таке рішення Клименко ухвалив на підставі рапорту одного з прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, що здійснює процесуальне керівництво в розслідуванні масштабної корупційної схеми у сфері енергетики та низці інших справ.

Службове розслідування здійснює відділ внутрішнього контролю САП. Його висновки можуть стати підставою для адміністративних та процесуальних рішень 

- зазначено у повідомленні.

Нагадаємо

Вранці 10 листопада нардеп Ярослав Железняк повідомив, що НАБУ проводить обшук у ексміністра енергетики, а нині міністра юстиції, Германа Галущенко. За інформацією Железняка, обшуки також тривають у компанії "Енергоатом". Згодом у САП підтвердили операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

У САП також повідомили, що йдеться про нібито систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" в розмірі від 10 до 15% від вартості контрактів.

Згодом НАБУ оприлюднило частину записів у масштабній корупційній справі в енергетиці. Операція має назву "Мідас".

Під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми правоохоронці віднайшли "цікавий артефакт" з російською символікою. Зокрема, записник, на обкладинці видніється напис – "Служба безопасности президента российской федерации", а також відповідне лого.

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Енергетика
Обшук
Електроенергія
Національне антикорупційне бюро України
Герман Галущенко
Україна