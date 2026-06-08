Сбитие дрона доказало готовность НАТО защищать каждый сантиметр Латвии – представитель штаба Альянса

Сбитие иностранного беспилотника, вошедшего в воздушное пространство Латвии, стало подтверждением решимости НАТО защищать каждый сантиметр территории страны. Об этом в эфире программы Krustpunktā Латвийского радио заявил бригадный генерал, заместитель командира штаба многонациональной дивизии НАТО "Север" Илмарс Атис Лейиньш, передает УНН.

По словам генерала, инцидент также продемонстрировал рост возможностей латвийских вооруженных сил и эффективность взаимодействия с союзниками по Альянсу. В то же время он подчеркнул, что развитие технологий беспилотников заставляет военных постоянно адаптироваться к новым вызовам.

Мы ежедневно становимся лучше, используя имеющиеся системы. И в ближайшее время ускоренно внедрим новые возможности. До конца года их будет вдвое больше, чем сейчас. Это настоящее соревнование систем. Дроны являются частью новых угроз, поэтому нам придется непрерывно адаптироваться и учиться – сказал Лейиньш.

Он также положительно оценил действия ответственных служб во время инцидента, подчеркнув, что они смогли оперативно выявить угрозу, принять необходимые решения и задействовать истребители НАТО.

За 60 минут нужно было обнаружить цель, оценить угрозу, принять решение об оповещении населения, поднять истребители НАТО, вывести их на цель, идентифицировать ее и уничтожить. Это доказательство того, что мы учимся и что НАТО подтверждает свою решимость защищать каждый сантиметр Латвии – заявил представитель штаба Альянса.

Лейиньш добавил, что система экстренного оповещения населения и акустические сенсоры для обнаружения воздушных целей являются относительно новыми для страны, поэтому их интеграция и совершенствование продолжаются.

Одно – приобрести систему, другое – научиться ею пользоваться и интегрировать ее с другими элементами обороны. Речь идет не только о сенсорах, но и о правильном алгоритме принятия решений – от объявления тревоги до наведения истребителей на цель – пояснил он.

Генерал призвал рассматривать инцидент как пример успешной работы системы безопасности.

Напомним

Французские истребители уничтожили беспилотник, залетевший в Латвию. В приграничных регионах объявляли оранжевый уровень опасности.