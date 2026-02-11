Киян закликали оновити запаси питної та технічної води на тлі ризику нових ворожих обстрілів

Жителів столиці закликали перевірити та за потреби оновити запаси води – питної й технічної на тлі ризику нових ворожих обстрілів, передає УНН із посиланням на КМДА.

Київ протистоїть ворогу в один із найскладніших опалювальних періодів. Комунальні служби та енергетики працюють цілодобово. Поки зберігається низька температура повітря, існує ризик нових ворожих атак - йдеться у повідомленні.

У КМДА закликали киян перевірити та за потреби оновити запаси води – питної й технічної.

Рекомендована добова норма на одну людину: 3 літри питної та 10–12 літрів технічної води для гігієни й приготування їжі - йдеться у повідомленні.

