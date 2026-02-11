Киян закликали оновити запаси питної та технічної води на тлі ризику нових ворожих обстрілів
Київ • УНН
КМДА закликала жителів столиці перевірити та оновити запаси питної та технічної води через можливі ворожі обстріли. Рекомендована норма на людину: 3 літри питної та 10–12 літрів технічної води.
Жителів столиці закликали перевірити та за потреби оновити запаси води – питної й технічної на тлі ризику нових ворожих обстрілів, передає УНН із посиланням на КМДА.
Київ протистоїть ворогу в один із найскладніших опалювальних періодів. Комунальні служби та енергетики працюють цілодобово. Поки зберігається низька температура повітря, існує ризик нових ворожих атак
У КМДА закликали киян перевірити та за потреби оновити запаси води – питної й технічної.
Рекомендована добова норма на одну людину: 3 літри питної та 10–12 літрів технічної води для гігієни й приготування їжі
У Києві через потепління зростає ризик падіння бурульок - рятувальники озвучили поради11.02.26, 14:09 • 1692 перегляди