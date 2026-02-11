Киян закликали оновити запаси питної та технічної води на тлі ризику нових ворожих обстрілів

$43.090.06
13:50
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11:56
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
09:46
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
09:00
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
10 лютого, 22:52
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
10 лютого, 16:55
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Публікації
Ексклюзиви
Директорка нацрозвідки США Тулсі Габбард розформовує спецгрупу з вивчення іноземного впливу11 лютого, 04:40
Капітан судна NewNew Polar Bear не визнав провину у справі про пошкодження кабелів у Балтійському морі11 лютого, 05:23
Американські прокурори не змогли висунути звинувачення законодавцям-демократам за заклик до військових11 лютого, 05:38
"У воєнний час це не побутова корупція": Генпрокурор Кравченко повідомив про викриття схеми на 2,6 млн грн у головному військовому госпіталі Video11 лютого, 07:17
Українка знайдена мертвою в парку у Берліні: підозрюваного у вбивстві затриманоVideo11 лютого, 07:49
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат13:50
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo12:28
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити10:54
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
09:00
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Садовий
Музикант
Руслан Кравченко
Україна
Запорізька область
Сполучені Штати Америки
Одеса
Дніпропетровська область
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів12:28
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ08:43
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи9 лютого, 15:11
Техніка
Соціальна мережа
Х-47М2 «Кинджал»
Опалення
Шахед-136

Киян закликали оновити запаси питної та технічної води на тлі ризику нових ворожих обстрілів

Київ • УНН

 • 32 перегляди

КМДА закликала жителів столиці перевірити та оновити запаси питної та технічної води через можливі ворожі обстріли. Рекомендована норма на людину: 3 літри питної та 10–12 літрів технічної води.

Киян закликали оновити запаси питної та технічної води на тлі ризику нових ворожих обстрілів

Жителів столиці закликали перевірити та за потреби оновити запаси води – питної й технічної на тлі ризику нових ворожих обстрілів, передає УНН із посиланням на КМДА.

Київ протистоїть ворогу в один із найскладніших опалювальних періодів. Комунальні служби та енергетики працюють цілодобово. Поки зберігається низька температура повітря, існує ризик нових ворожих атак 

- йдеться у повідомленні.

У КМДА закликали киян перевірити та за потреби оновити запаси води – питної й технічної. 

Рекомендована добова норма на одну людину: 3 літри питної та 10–12 літрів технічної води для гігієни й приготування їжі 

- йдеться у повідомленні.

У Києві через потепління зростає ризик падіння бурульок - рятувальники озвучили поради11.02.26, 14:09

Антоніна Туманова

СуспільствоКиїв
Морози в Україні
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Електроенергія
Київська міська державна адміністрація
Київ