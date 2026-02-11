У Києві через потепління зростає ризик падіння бурульок - рятувальники озвучили поради

Фото: КМДА

У Києві в період потепління зростає небезпека сходження снігу та падіння бурульок з дахів будівель. У зв’язку з цим у ДСНС закликають мешканців та гостей міста бути особливо уважними під час пересування вулицями. Про це повідомляють у КМДА, передає УНН.

Деталі

Рятувальники радять не перебувати під карнизами будинків, на яких утворилися бурульки. Якщо ж виникла необхідність пройти поруч, слід заздалегідь оцінити рівень обмерзання та якнайшвидше подолати небезпечну ділянку. Також рекомендується рухатися на відстані щонайменше 3-4 метрів від стін будівель, особливо в місцях, де встановлені попереджувальні стрічки.

У разі, якщо зверху почуто підозрілий шум, не варто зупинятися чи дивитися вгору. Необхідно швидко притиснутися до стіни будинку - козирок даху може частково захистити від падіння льоду або снігу. Автомобілі не рекомендують залишати припаркованими впритул до будинків.

Окрему увагу просять приділяти безпеці дітей. Під час прогулянок із малюками у візках або на санчатах не слід залишати їх без нагляду та варто уникати місць, де можливе падіння льоду чи снігу з дахів.

У КМДА наголошують: дотримання простих правил безпеки під час відлиги допоможе уникнути травм і небезпечних ситуацій.

Нагадаємо

11 лютого в Україні очікуються нічні морози до -18 градусів, проте вдень на заході та півдні потеплішає до +5 градусів. Сильний південний вітер принесе мокрий сніг у західні області, Вінниччину, Житомирщину та Київщину.