11:56 • 512 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
09:46 • 4656 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
09:00 • 14000 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
06:59 • 16630 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
10 лютого, 22:52 • 32119 перегляди
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12 • 33926 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38 • 30606 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08 • 31314 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
10 лютого, 16:55 • 25118 перегляди
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
10 лютого, 15:55 • 20079 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
09:00 • 14036 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкція
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
10 лютого, 12:23 • 40912 перегляди
У Києві через потепління зростає ризик падіння бурульок - рятувальники озвучили поради

Київ • УНН

 • 18 перегляди

У Києві зростає небезпека сходження снігу та падіння бурульок з дахів. ДСНС закликає мешканців бути уважними та дотримуватися правил безпеки.

У Києві через потепління зростає ризик падіння бурульок - рятувальники озвучили поради
Фото: КМДА

У Києві в період потепління зростає небезпека сходження снігу та падіння бурульок з дахів будівель. У зв’язку з цим у ДСНС закликають мешканців та гостей міста бути особливо уважними під час пересування вулицями. Про це повідомляють у КМДА, передає УНН.

Деталі

Рятувальники радять не перебувати під карнизами будинків, на яких утворилися бурульки. Якщо ж виникла необхідність пройти поруч, слід заздалегідь оцінити рівень обмерзання та якнайшвидше подолати небезпечну ділянку. Також рекомендується рухатися на відстані щонайменше 3-4 метрів від стін будівель, особливо в місцях, де встановлені попереджувальні стрічки.

У разі, якщо зверху почуто підозрілий шум, не варто зупинятися чи дивитися вгору. Необхідно швидко притиснутися до стіни будинку - козирок даху може частково захистити від падіння льоду або снігу. Автомобілі не рекомендують залишати припаркованими впритул до будинків.

Окрему увагу просять приділяти безпеці дітей. Під час прогулянок із малюками у візках або на санчатах не слід залишати їх без нагляду та варто уникати місць, де можливе падіння льоду чи снігу з дахів.

У КМДА наголошують: дотримання простих правил безпеки під час відлиги допоможе уникнути травм і небезпечних ситуацій.

Нагадаємо

11 лютого в Україні очікуються нічні морози до -18 градусів, проте вдень на заході та півдні потеплішає до +5 градусів. Сильний південний вітер принесе мокрий сніг у західні області, Вінниччину, Житомирщину та Київщину.

Андрій Тимощенков

СуспільствоКиївПогода та довкілля
Морози в Україні
Сніг в Україні
Київська міська державна адміністрація
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Україна
Київ