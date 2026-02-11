В Киеве из-за потепления возрастает риск падения сосулек - спасатели озвучили советы

Фото: КГГА

В Киеве в период потепления возрастает опасность схода снега и падения сосулек с крыш зданий. В связи с этим в ГСЧС призывают жителей и гостей города быть особенно внимательными при передвижении по улицам. Об этом сообщают в КГГА, передает УНН.

Детали

Спасатели советуют не находиться под карнизами домов, на которых образовались сосульки. Если же возникла необходимость пройти рядом, следует заранее оценить уровень обледенения и как можно быстрее преодолеть опасный участок. Также рекомендуется двигаться на расстоянии не менее 3-4 метров от стен зданий, особенно в местах, где установлены предупредительные ленты.

В случае, если сверху услышан подозрительный шум, не стоит останавливаться или смотреть вверх. Необходимо быстро прижаться к стене дома - козырек крыши может частично защитить от падения льда или снега. Автомобили не рекомендуют оставлять припаркованными вплотную к домам.

Отдельное внимание просят уделять безопасности детей. Во время прогулок с малышами в колясках или на санках не следует оставлять их без присмотра и стоит избегать мест, где возможно падение льда или снега с крыш.

В КГГА отмечают: соблюдение простых правил безопасности во время оттепели поможет избежать травм и опасных ситуаций.

Напомним

11 февраля в Украине ожидаются ночные морозы до -18 градусов, однако днем на западе и юге потеплеет до +5 градусов. Сильный южный ветер принесет мокрый снег в западные области, Винницкую, Житомирскую и Киевскую области.