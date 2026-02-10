Нічні морози до -18° і відлига вдень: прогноз погоди в Україні на 11 лютого
Київ • УНН
11 лютого в Україні очікуються нічні морози до -18 градусів, проте вдень на заході та півдні потеплішає до +5 градусів. Сильний південний вітер принесе мокрий сніг у західні області, Вінниччину, Житомирщину та Київщину.
В Україні 11 лютого збережуться нічні морози до −18 градусів, однак удень у низці регіонів очікується потепління до +5 градусів, а також посилення південного вітру та опади у вигляді мокрого снігу на заході країни. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, пише УНН.
Найближчої ночі очікується -9-13 градусів, на заході та півдні -1-5 градусів, на північному сході -12-18 градусів. Завтра вдень 0, -5 градусів, у західній частині та на півдні +1+5 градусів
Через ротацію повітряних мас, з холодної на теплішу, посилиться вітер до рвучкого, сильного. Вітер буде з півдня.
Мокрий сніг пройде завтра у західних областях, є ймовірність на Вінниччині, Житомирщині та Київщині.На решті території України - без істотних опадів.
У Києві найближчої ночі близько -10 градусів, завтра вдень -2 градуси. У середу в столиці вітряно, збільшиться хмарність, місцями можливий незначний мокрий сніг.
З 12-го лютого потепління зміцніє. Особливо обережно на дорогах, тротуарах, під будинками - потроху підтаватиме лід, звисатимуть загрозливі бурульки, можливі зсуви снігу із дахів
