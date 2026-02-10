Нічні морози до -18° і відлига вдень: прогноз погоди в Україні на 11 лютого

$43.030.02
51.120.36
ukenru
Ексклюзив
15:55 • 698 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
13:08 • 7328 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
12:47 • 13433 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
12:43 • 11635 перегляди
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Ексклюзив
12:23 • 16698 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
10 лютого, 09:19 • 15988 перегляди
У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
9 лютого, 22:01 • 26347 перегляди
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
9 лютого, 20:00 • 35020 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
9 лютого, 19:32 • 30740 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
9 лютого, 18:49 • 28004 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−9°
2.8м/с
65%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Посол США в НАТО заперечив встановлення Вашингтоном дедлайну для мирних переговорів після слів Зеленського10 лютого, 08:13 • 8840 перегляди
Заборона Владиславу Гераскевичу використати шолом із зображенням вбитих спортсменів: реакція НОК України не забариласьPhoto10 лютого, 08:41 • 5994 перегляди
Молотком і сокирою вбив п'ятьох людей у місці проживання переселенців: на Рівненщині затримали 72-річного чоловікаPhotoVideo10 лютого, 08:49 • 18007 перегляди
Odrex і захоплення землі в Одесі: як засновники скандальної клініки можуть бути пов’язані зі зміною меж і призначенням ділянки12:05 • 12575 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto13:55 • 5360 перегляди
Публікації
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto13:55 • 5634 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
Ексклюзив
12:23 • 16698 перегляди
Odrex і захоплення землі в Одесі: як засновники скандальної клініки можуть бути пов’язані зі зміною меж і призначенням ділянки12:05 • 12729 перегляди
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 9 лютого, 14:55 • 34934 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів9 лютого, 12:30 • 42945 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Джеффрі Епштайн
Тімур Міндіч
Олексій Гончаренко
Олег Кіпер
Актуальні місця
Україна
Село
Сполучені Штати Америки
Мілан
Донецька область
Реклама
УНН Lite
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 17962 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 19649 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи9 лютого, 15:11 • 19695 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 45796 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 47719 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Starlink

Нічні морози до -18° і відлига вдень: прогноз погоди в Україні на 11 лютого

Київ • УНН

 • 58 перегляди

11 лютого в Україні очікуються нічні морози до -18 градусів, проте вдень на заході та півдні потеплішає до +5 градусів. Сильний південний вітер принесе мокрий сніг у західні області, Вінниччину, Житомирщину та Київщину.

Нічні морози до -18° і відлига вдень: прогноз погоди в Україні на 11 лютого

В Україні 11 лютого збережуться нічні морози до −18 градусів, однак удень у низці регіонів очікується потепління до +5 градусів, а також посилення південного вітру та опади у вигляді мокрого снігу на заході країни. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, пише УНН.

Найближчої ночі очікується -9-13 градусів, на заході та півдні -1-5 градусів, на північному сході -12-18 градусів. Завтра вдень 0, -5 градусів, у західній частині та на півдні +1+5 градусів

- йдеться у повідомленні.

Через ротацію повітряних мас, з холодної на теплішу, посилиться вітер до рвучкого, сильного. Вітер буде з півдня.

Мокрий сніг пройде завтра у західних областях, є ймовірність на Вінниччині, Житомирщині та Київщині.На решті території України - без істотних опадів.

У Києві найближчої ночі близько -10 градусів, завтра вдень -2 градуси. У середу в столиці вітряно, збільшиться хмарність, місцями можливий незначний мокрий сніг.

З 12-го лютого потепління зміцніє. Особливо обережно на дорогах, тротуарах, під будинками - потроху підтаватиме лід, звисатимуть загрозливі бурульки, можливі зсуви снігу із дахів

- додала синоптикиня.

Поблизу новоросійська стався землетрус, його відчули в кількох областях України10.02.26, 07:07 • 4254 перегляди

Ольга Розгон

Погода та довкілля
Морози в Україні
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Сніг в Україні
Вінницька область
Житомирська область
Київська область
Україна
Київ