Ночные морозы до -18° и оттепель днем: прогноз погоды в Украине на 11 февраля

В Украине 11 февраля сохранятся ночные морозы до -18 градусов, однако днем в ряде регионов ожидается потепление до +5 градусов, а также усиление южного ветра и осадки в виде мокрого снега на западе страны. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, пишет УНН.

Ближайшей ночью ожидается -9-13 градусов, на западе и юге -1-5 градусов, на северо-востоке -12-18 градусов. Завтра днем 0, -5 градусов, в западной части и на юге +1+5 градусов - говорится в сообщении.

Из-за ротации воздушных масс, с холодной на более теплую, усилится ветер до порывистого, сильного. Ветер будет с юга.

Мокрый снег пройдет завтра в западных областях, есть вероятность в Винницкой, Житомирской и Киевской областях. На остальной территории Украины - без существенных осадков.

В Киеве ближайшей ночью около -10 градусов, завтра днем -2 градуса. В среду в столице ветрено, увеличится облачность, местами возможен незначительный мокрый снег.

С 12 февраля потепление усилится. Особенно осторожно на дорогах, тротуарах, под домами - понемногу будет подтаивать лед, будут свисать угрожающие сосульки, возможны сдвиги снега с крыш - добавила синоптик.

