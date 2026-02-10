$43.030.02
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Эксклюзив
15:55 • 2550 просмотра
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
Эксклюзив
13:08 • 10607 просмотра
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
12:47 • 15459 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов
Эксклюзив
12:43 • 13038 просмотра
Частная клиника "INTO SANA" в Одессе может быть причастна к коррупционной схеме уклонения от мобилизации военнообязанными
Эксклюзив
12:23 • 18451 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
10 февраля, 09:19 • 16425 просмотра
В ЕС рассматривают 5 шагов для вступления Украины уже в 2027 году - Politico
9 февраля, 22:01 • 26656 просмотра
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
9 февраля, 20:00 • 35189 просмотра
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
9 февраля, 19:32 • 30796 просмотра
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль
Ночные морозы до -18° и оттепель днем: прогноз погоды в Украине на 11 февраля

Киев • УНН

 • 838 просмотра

11 февраля в Украине ожидаются ночные морозы до -18 градусов, однако днем на западе и юге потеплеет до +5 градусов. Сильный южный ветер принесет мокрый снег в западные области, Винницкую, Житомирскую и Киевскую области.

Ночные морозы до -18° и оттепель днем: прогноз погоды в Украине на 11 февраля

В Украине 11 февраля сохранятся ночные морозы до -18 градусов, однако днем в ряде регионов ожидается потепление до +5 градусов, а также усиление южного ветра и осадки в виде мокрого снега на западе страны. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, пишет УНН.

Ближайшей ночью ожидается -9-13 градусов, на западе и юге -1-5 градусов, на северо-востоке -12-18 градусов. Завтра днем 0, -5 градусов, в западной части и на юге +1+5 градусов

- говорится в сообщении.

Из-за ротации воздушных масс, с холодной на более теплую, усилится ветер до порывистого, сильного. Ветер будет с юга.

Мокрый снег пройдет завтра в западных областях, есть вероятность в Винницкой, Житомирской и Киевской областях. На остальной территории Украины - без существенных осадков.

В Киеве ближайшей ночью около -10 градусов, завтра днем -2 градуса. В среду в столице ветрено, увеличится облачность, местами возможен незначительный мокрый снег.

С 12 февраля потепление усилится. Особенно осторожно на дорогах, тротуарах, под домами - понемногу будет подтаивать лед, будут свисать угрожающие сосульки, возможны сдвиги снега с крыш

- добавила синоптик.

Вблизи Новороссийска произошло землетрясение, его почувствовали в нескольких областях Украины10.02.26, 07:07

Ольга Розгон

Погода и окружающая среда
Морозы в Украине
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Снег в Украине
Винницкая область
Житомирская область
Киевская область
Украина
Киев