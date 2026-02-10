Вблизи Новороссийска произошло землетрясение, его почувствовали в нескольких областях Украины

$43.050.09
50.760.13
ukenru
9 февраля, 22:01 • 6384 просмотра
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
9 февраля, 20:00 • 13130 просмотра
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
9 февраля, 19:32 • 13654 просмотра
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль
9 февраля, 18:49 • 13830 просмотра
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы
9 февраля, 18:25 • 13826 просмотра
ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ
Эксклюзив
9 февраля, 16:18 • 15001 просмотра
Киев получил 9 МВт резервных электромощностей: что это дает городу и насколько этого хватит
Эксклюзив
9 февраля, 15:20 • 16985 просмотра
Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться
9 февраля, 08:22 • 28154 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43 • 45231 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 43316 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−17°
1.2м/с
82%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Мир вступает в период политики разрушения, а не реформ, свидетельствует отчет9 февраля, 19:21 • 3976 просмотра
Должны доработать все вопросы по обеспечению армии - Зеленский9 февраля, 19:44 • 3290 просмотра
рф атаковала Харьков беспилотником "Молния" - мэр9 февраля, 20:39 • 2950 просмотра
На Киевщине работает "генераторное хозяйство" общей мощностью более 100 МВт - ОВА9 февраля, 20:51 • 7320 просмотра
Германия призывает РФ отказаться от максималистских требований на мирных переговорах9 февраля, 21:44 • 3606 просмотра
публикации
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни9 февраля, 14:55 • 19322 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов9 февраля, 12:30 • 27429 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 66033 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 87530 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 103353 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Джей Ди Вэнс
Никол Пашинян
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Европа
Гренландия
Реклама
УНН Lite
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 9066 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 11412 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы9 февраля, 15:11 • 12029 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 38245 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 41036 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Старлинк

Вблизи Новороссийска произошло землетрясение, его почувствовали в нескольких областях Украины

Киев • УНН

 • 80 просмотра

Землетрясение магнитудой 4,8 балла произошло вблизи Анапы и Новороссийска. Его почувствовали в Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях Украины.

Вблизи Новороссийска произошло землетрясение, его почувствовали в нескольких областях Украины

В районе Анапы и Новороссийска зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8 балла, подземные толчки которого ощутили жители юго-восточных регионов Украины. По данным Главного центра специального контроля, сейсмическое событие произошло на глубине около 10 километров, а отголоски вибраций зафиксировали в Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях. Об этом пишет УНН.

Детали

Эпицентр землетрясения находился в 35 км от Новороссийска и в 13 км от Анапы. Местные жители сообщают, что в квартирах дрожала мебель, звенела посуда, а многие люди проснулись от сильной вибрации и выбегали на улицу. Российские медиа также отмечают, что стихия произошла через несколько минут после того, как в регионе был дан отбой длительной ракетной опасности.

На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,008.02.26, 18:39 • 55374 просмотра

В Украине больше всего толчки ощутили жители многоэтажек. Специалисты отмечают, что для территорий, удаленных от эпицентра, такие колебания не представляют угрозы разрушений, однако могут быть заметными. В настоящее время Главный центр специального сейсмического контроля продолжает сбор данных для уточнения параметров события и мониторинга дальнейшей активности.

В Азовском море зафиксировали землетрясение магнитудой 5,102.02.26, 17:33 • 3257 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираПогода и окружающая среда
Воздушная тревога
Война в Украине
Донецкая область
Днепропетровская область
Запорожская область
Украина