Вблизи Новороссийска произошло землетрясение, его почувствовали в нескольких областях Украины

В районе Анапы и Новороссийска зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8 балла, подземные толчки которого ощутили жители юго-восточных регионов Украины. По данным Главного центра специального контроля, сейсмическое событие произошло на глубине около 10 километров, а отголоски вибраций зафиксировали в Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях. Об этом пишет УНН.

Детали

Эпицентр землетрясения находился в 35 км от Новороссийска и в 13 км от Анапы. Местные жители сообщают, что в квартирах дрожала мебель, звенела посуда, а многие люди проснулись от сильной вибрации и выбегали на улицу. Российские медиа также отмечают, что стихия произошла через несколько минут после того, как в регионе был дан отбой длительной ракетной опасности.

На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0

В Украине больше всего толчки ощутили жители многоэтажек. Специалисты отмечают, что для территорий, удаленных от эпицентра, такие колебания не представляют угрозы разрушений, однако могут быть заметными. В настоящее время Главный центр специального сейсмического контроля продолжает сбор данных для уточнения параметров события и мониторинга дальнейшей активности.

В Азовском море зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1