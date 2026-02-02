В Азовском море зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1

В Азовском море, вблизи Крымского полуострова, произошло землетрясение. Его зафиксировал Главный центр специального контроля, передает УНН.

Детали

"02 февраля 2026 года в 11:47:51 Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение в Азовском море (район полуострова Крым), магнитудой 5,1 (по шкале Рихтера), на глубине 10 км. По классификации землетрясений относится к сильно умеренным", – говорится в сообщении.

Напомним

20 января 2026 года в районе Мукачево произошло землетрясение магнитудой 2,4 по шкале Рихтера на глубине 9 км. Его могли почувствовать отдельные люди в помещениях