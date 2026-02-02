$42.810.04
Файлы Джеффри Эпштейна: как скандал может привести к падению норвежской короны и тюремному заключению политических элит
11:00 • 14530 просмотра
Зеленский: обстрелы рф энергообъектов за сутки были у фронта и в пограничье, но без целенаправленных ударов россии ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре
2 февраля, 08:37 • 27382 просмотра
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
1 февраля, 12:14 • 53867 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
1 февраля, 11:56 • 71164 просмотра
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозовPhoto
1 февраля, 11:12 • 49145 просмотра
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
1 февраля, 10:11 • 49281 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56 • 35722 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 51927 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 65367 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
В Азовском море зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Главный центр специального контроля зафиксировал землетрясение магнитудой 5,1 в Азовском море вблизи Крымского полуострова. Событие произошло 2 февраля 2026 года на глубине 10 км.

В Азовском море зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1

В Азовском море, вблизи Крымского полуострова, произошло землетрясение. Его зафиксировал Главный центр специального контроля, передает УНН.

Детали

"02 февраля 2026 года в 11:47:51 Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение в Азовском море (район полуострова Крым), магнитудой 5,1 (по шкале Рихтера), на глубине 10 км. По классификации землетрясений относится к сильно умеренным", – говорится в сообщении.

Напомним

20 января 2026 года в районе Мукачево произошло землетрясение магнитудой 2,4 по шкале Рихтера на глубине 9 км. Его могли почувствовать отдельные люди в помещениях

Алла Киосак

ОбществоПогода и окружающая среда
Крым