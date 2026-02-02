$42.810.04
В Азовському морі зафіксували землетрус магнітудою 5,1

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Головний центр спеціального контролю зафіксував землетрус магнітудою 5,1 в Азовському морі поблизу Кримського півострова. Подія сталася 2 лютого 2026 року на глибині 10 км.

В Азовському морі зафіксували землетрус магнітудою 5,1

В Азовському морі, поблизу Кримського півострова, стався землетрус. Його зафіксував Головний центр спеціального контролю, передає УНН.

Деталі

"02 лютого 2026 року о 11:47:51 Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в Азовському морі (район півострова Крим), магнітудою 5,1 (за шкалою Ріхтера), на глибині 10 км. За класифікацією землетрусів відноситься до сильно помірних", – йдеться у дописі.

Нагадаємо

20 січня 2026 року в районі Мукачева стався землетрус магнітудою 2,4 за шкалою Ріхтера на глибині 9 км. Його могли відчути окремі люди в приміщеннях

Алла Кіосак

СуспільствоПогода та довкілля
Крим