На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Киев • УНН
В Полтавской области зафиксировано землетрясение магнитудой 3,0 по шкале Рихтера на глубине 9 км. Это уже второе землетрясение на Полтавщине за февраль, предыдущее имело магнитуду 3,1.
В Полтавской области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,0 по шкале Рихтера, передает УНН со ссылкой на Главный центр специального контроля.
Детали
Сегодня в 15:33:29 Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение в Полтавском районе Полтавской области, Полтавская ТГ, магнитудой 3,0 (по шкале Рихтера), на глубине 9 км. По классификации землетрясений относится к едва ощутимым.
Добавим
Кроме того, по данным Главного центра спецконтроля, 6 февраля в 19:46 на Полтавщине также было зафиксировано землетрясение. Его магнитуда достигла 3,1.