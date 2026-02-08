На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0

В Полтавской области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,0 по шкале Рихтера, передает УНН со ссылкой на Главный центр специального контроля.

Детали

Сегодня в 15:33:29 Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение в Полтавском районе Полтавской области, Полтавская ТГ, магнитудой 3,0 (по шкале Рихтера), на глубине 9 км. По классификации землетрясений относится к едва ощутимым.

Добавим

Кроме того, по данным Главного центра спецконтроля, 6 февраля в 19:46 на Полтавщине также было зафиксировано землетрясение. Его магнитуда достигла 3,1.