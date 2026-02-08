$43.140.00
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
13:58 • 6978 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
12:29 • 11703 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 13059 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 10989 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 10182 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
7 лютого, 20:45 • 23143 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 36845 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
7 лютого, 13:35 • 35017 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29 • 39942 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0

Київ • УНН

 • 352 перегляди

У Полтавській області зафіксовано землетрус магнітудою 3,0 за шкалою Ріхтера на глибині 9 км. Це вже другий землетрус на Полтавщині за лютий, попередній мав магнітуду 3,1.

На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0

У Полтавській області зафіксували землетрус магнітудою 3,0 за шкалою Ріхтера, передає УНН із посиланням на Головний центр спеціального контролю.

Деталі

Сьогодні о 15:33:29 Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в Полтавському районі Полтавської області, Полтавська ТГ, магнітудою 3,0 (за шкалою Ріхтера), на глибині 9 км. За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних.

Додамо

Крим того, за даними Головного центру спецконтролю, 6 лютого о 19:46 на Полтавщині також був зафіксований землетрус. Його магнітуда сягнула 3,1.

Антоніна Туманова

СуспільствоКримінал та НП
Полтавська область