На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0

У Полтавській області зафіксували землетрус магнітудою 3,0 за шкалою Ріхтера, передає УНН із посиланням на Головний центр спеціального контролю.

Деталі

Сьогодні о 15:33:29 Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в Полтавському районі Полтавської області, Полтавська ТГ, магнітудою 3,0 (за шкалою Ріхтера), на глибині 9 км. За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних.

Додамо

Крим того, за даними Головного центру спецконтролю, 6 лютого о 19:46 на Полтавщині також був зафіксований землетрус. Його магнітуда сягнула 3,1.