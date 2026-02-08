На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Київ • УНН
У Полтавській області зафіксовано землетрус магнітудою 3,0 за шкалою Ріхтера на глибині 9 км. Це вже другий землетрус на Полтавщині за лютий, попередній мав магнітуду 3,1.
У Полтавській області зафіксували землетрус магнітудою 3,0 за шкалою Ріхтера, передає УНН із посиланням на Головний центр спеціального контролю.
Деталі
Сьогодні о 15:33:29 Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в Полтавському районі Полтавської області, Полтавська ТГ, магнітудою 3,0 (за шкалою Ріхтера), на глибині 9 км. За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних.
Додамо
Крим того, за даними Головного центру спецконтролю, 6 лютого о 19:46 на Полтавщині також був зафіксований землетрус. Його магнітуда сягнула 3,1.