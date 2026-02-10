Поблизу новоросійська стався землетрус, його відчули в кількох областях України

$43.050.09
9 лютого, 22:01 • 6336 перегляди
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
9 лютого, 20:00 • 13072 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
9 лютого, 19:32 • 13606 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
9 лютого, 18:49 • 13785 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
9 лютого, 18:25 • 13795 перегляди
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
Ексклюзив
9 лютого, 16:18 • 14983 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
9 лютого, 15:20 • 16970 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 28133 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 45201 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 43304 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
Світ входить у період політики руйнування, а не реформ, свідчить звіт9 лютого, 19:21 • 3868 перегляди
Маємо доопрацювати усі питання щодо забезпечення армії - Зеленський9 лютого, 19:44 • 3182 перегляди
рф атакувала Харків безпілотником "Молнія" - мер9 лютого, 20:39 • 2872 перегляди
На Київщині працює "генераторне господарство" загальною потужністю понад 100 МВт - ОВА9 лютого, 20:51 • 7090 перегляди
Німеччина закликає рф відмовитися від максималістських вимог на мирних переговорах9 лютого, 21:44 • 3486 перегляди
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 9 лютого, 14:55 • 19303 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів9 лютого, 12:30 • 27403 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 66013 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 87510 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 103337 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Джей Ді Венс
Нікол Пашинян
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Європа
Ґренландія
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 9040 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 11400 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи9 лютого, 15:11 • 12018 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 38235 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 41027 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Starlink

Поблизу новоросійська стався землетрус, його відчули в кількох областях України

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Землетрус магнітудою 4,8 бала стався поблизу анапи та новоросійська. Його відчули у Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях України.

Поблизу новоросійська стався землетрус, його відчули в кількох областях України

У районі анапи та новоросійська зафіксовано землетрус магнітудою 4,8 бала, підземні поштовхи якого відчули мешканці південно-східних регіонів України. За даними Головного центру спеціального контролю, сейсмічна подія відбулася на глибині близько 10 кілометрів, а відлуння вібрацій зафіксували у Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях. Про це пише УНН.

Деталі

Епіцентр землетрусу знаходився за 35 км від новоросійська та за 13 км від анапи. Місцеві мешканці повідомляють, що в квартирах тремтіли меблі, дзвенів посуд, а багато людей прокинулися від сильної вібрації та вибігали на вулицю. російські медіа також зазначають, що стихія сталася за кілька хвилин після того, як у регіоні було дано відбій тривалої ракетної небезпеки.

На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,008.02.26, 18:39 • 55372 перегляди

В Україні найбільше поштовхи відчули мешканці багатоповерхівок. Спеціалісти зазначають, що для територій, віддалених від епіцентру, такі коливання не становлять загрози руйнувань, проте можуть бути помітними. Наразі Головний центр спеціального сейсмічного контролю продовжує збір даних для уточнення параметрів події та моніторингу подальшої активності.

В Азовському морі зафіксували землетрус магнітудою 5,102.02.26, 17:33 • 3257 переглядiв

Степан Гафтко

Новини СвітуПогода та довкілля
Війна в Україні
Донецька область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Україна