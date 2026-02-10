Поблизу новоросійська стався землетрус, його відчули в кількох областях України
Київ • УНН
Землетрус магнітудою 4,8 бала стався поблизу анапи та новоросійська. Його відчули у Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях України.
У районі анапи та новоросійська зафіксовано землетрус магнітудою 4,8 бала, підземні поштовхи якого відчули мешканці південно-східних регіонів України. За даними Головного центру спеціального контролю, сейсмічна подія відбулася на глибині близько 10 кілометрів, а відлуння вібрацій зафіксували у Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях. Про це пише УНН.
Деталі
Епіцентр землетрусу знаходився за 35 км від новоросійська та за 13 км від анапи. Місцеві мешканці повідомляють, що в квартирах тремтіли меблі, дзвенів посуд, а багато людей прокинулися від сильної вібрації та вибігали на вулицю. російські медіа також зазначають, що стихія сталася за кілька хвилин після того, як у регіоні було дано відбій тривалої ракетної небезпеки.
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,008.02.26, 18:39 • 55372 перегляди
В Україні найбільше поштовхи відчули мешканці багатоповерхівок. Спеціалісти зазначають, що для територій, віддалених від епіцентру, такі коливання не становлять загрози руйнувань, проте можуть бути помітними. Наразі Головний центр спеціального сейсмічного контролю продовжує збір даних для уточнення параметрів події та моніторингу подальшої активності.
В Азовському морі зафіксували землетрус магнітудою 5,102.02.26, 17:33 • 3257 переглядiв