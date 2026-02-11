Киевлян призвали обновить запасы питьевой и технической воды на фоне риска новых вражеских обстрелов
Киев • УНН
КГГА призвала жителей столицы проверить и обновить запасы питьевой и технической воды из-за возможных вражеских обстрелов. Рекомендуемая норма на человека: 3 литра питьевой и 10–12 литров технической воды.
Жителей столицы призвали проверить и при необходимости обновить запасы воды – питьевой и технической на фоне риска новых вражеских обстрелов, передает УНН со ссылкой на КГГА.
Киев противостоит врагу в один из самых сложных отопительных периодов. Коммунальные службы и энергетики работают круглосуточно. Пока сохраняется низкая температура воздуха, существует риск новых вражеских атак
В КГГА призвали киевлян проверить и при необходимости обновить запасы воды – питьевой и технической.
Рекомендуемая суточная норма на одного человека: 3 литра питьевой и 10–12 литров технической воды для гигиены и приготовления пищи
