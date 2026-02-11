$43.090.06
13:50 • 2468 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11:56 • 7034 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
09:46 • 12663 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
09:00 • 22751 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59 • 21511 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
10 февраля, 22:52 • 36320 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
10 февраля, 20:12 • 36934 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
10 февраля, 17:38 • 32593 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
10 февраля, 17:08 • 32247 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
10 февраля, 16:55 • 25694 просмотра
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
09:00 • 22732 просмотра
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 38408 просмотра
Киевлян призвали обновить запасы питьевой и технической воды на фоне риска новых вражеских обстрелов

Киев • УНН

 • 70 просмотра

КГГА призвала жителей столицы проверить и обновить запасы питьевой и технической воды из-за возможных вражеских обстрелов. Рекомендуемая норма на человека: 3 литра питьевой и 10–12 литров технической воды.

Киевлян призвали обновить запасы питьевой и технической воды на фоне риска новых вражеских обстрелов

Жителей столицы призвали проверить и при необходимости обновить запасы воды – питьевой и технической на фоне риска новых вражеских обстрелов, передает УНН со ссылкой на КГГА.

Киев противостоит врагу в один из самых сложных отопительных периодов. Коммунальные службы и энергетики работают круглосуточно. Пока сохраняется низкая температура воздуха, существует риск новых вражеских атак

- говорится в сообщении.

В КГГА призвали киевлян проверить и при необходимости обновить запасы воды – питьевой и технической.

Рекомендуемая суточная норма на одного человека: 3 литра питьевой и 10–12 литров технической воды для гигиены и приготовления пищи

- говорится в сообщении.

В Киеве из-за потепления возрастает риск падения сосулек - спасатели озвучили советы11.02.26, 14:09 • 1702 просмотра

Антонина Туманова

ОбществоКиев
Морозы в Украине
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Электроэнергия
Киевская городская государственная администрация
Киев