Киевлян призвали обновить запасы питьевой и технической воды на фоне риска новых вражеских обстрелов

Жителей столицы призвали проверить и при необходимости обновить запасы воды – питьевой и технической на фоне риска новых вражеских обстрелов, передает УНН со ссылкой на КГГА.

Киев противостоит врагу в один из самых сложных отопительных периодов. Коммунальные службы и энергетики работают круглосуточно. Пока сохраняется низкая температура воздуха, существует риск новых вражеских атак - говорится в сообщении.

В КГГА призвали киевлян проверить и при необходимости обновить запасы воды – питьевой и технической.

Рекомендуемая суточная норма на одного человека: 3 литра питьевой и 10–12 литров технической воды для гигиены и приготовления пищи - говорится в сообщении.

