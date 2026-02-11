$43.090.06
17:25 • 1526 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
17:07 • 2914 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
16:28 • 4888 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
14:43 • 10209 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
13:50 • 17304 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11 февраля, 11:56 • 15149 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
11 февраля, 09:46 • 19082 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 30621 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59 • 24056 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
10 февраля, 22:52 • 38378 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
Противовоздушную оборону Киева усилят, сосредоточившись на энергообъектах - Шмыгаль после закрытого заседания Штаба

Киев • УНН

 • 26 просмотра

На заседании Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в энергетике обсудили усиление ПВО Киева, в частности энергообъектов. Определены и приоритизированы другие объекты критической инфраструктуры, нуждающиеся в защите.

Противовоздушную оборону Киева усилят, сосредоточившись на энергообъектах - Шмыгаль после закрытого заседания Штаба

Сегодня состоялось заседание Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в энергетике в закрытом режиме. Как сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, в контексте возможных дальнейших атак россии обсудили усиление активной противовоздушной обороны Киева. В частности, энергообъектов, передает УНН.

По поручению Президента провели сегодня заседание Штаба в закрытом режиме. С участием военных. Большая часть информации не публична. В контексте возможных дальнейших атак россии обсудили усиление активной противовоздушной обороны Киева. В частности, энергообъектов 

- сообщил Шмыгаль.

Кроме того, по словам министра, определили и приоритизировали и другие объекты критической инфраструктуры, которые нуждаются в защите.

Скоординировались с министерствами, городскими властями, энергетиками. Все получили соответствующие задачи. Продолжаем работу над тем, чтобы защитить энергосистему и минимизировать повреждения от российских ударов 

- резюмировал Шмыгаль.

Киевлян призвали обновить запасы питьевой и технической воды на фоне риска новых вражеских обстрелов11.02.26, 16:21 • 1932 просмотра

Антонина Туманова

