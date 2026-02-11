Противовоздушную оборону Киева усилят, сосредоточившись на энергообъектах - Шмыгаль после закрытого заседания Штаба

Сегодня состоялось заседание Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в энергетике в закрытом режиме. Как сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, в контексте возможных дальнейших атак россии обсудили усиление активной противовоздушной обороны Киева. В частности, энергообъектов, передает УНН.

По поручению Президента провели сегодня заседание Штаба в закрытом режиме. С участием военных. Большая часть информации не публична. В контексте возможных дальнейших атак россии обсудили усиление активной противовоздушной обороны Киева. В частности, энергообъектов - сообщил Шмыгаль.

Кроме того, по словам министра, определили и приоритизировали и другие объекты критической инфраструктуры, которые нуждаются в защите.

Скоординировались с министерствами, городскими властями, энергетиками. Все получили соответствующие задачи. Продолжаем работу над тем, чтобы защитить энергосистему и минимизировать повреждения от российских ударов - резюмировал Шмыгаль.

