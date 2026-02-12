Киев под атакой баллистических ракет, в городе раздаются взрывы
Киев • УНН
Ночью 12 февраля Киев подвергся атаке баллистическими ракетами, раздаются взрывы. Власти призвали жителей оставаться в укрытиях.
Киев в ночь на четверг, 12 февраля, подвергся очередной вражеской атаке. Об этом сообщает УНН.
Подробности
В 2:15 в столице была объявлена воздушная тревога. Вскоре Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе баллистики.
Впоследствии информацию об атаке на Киев подтвердил начальник ГВА Тимур Ткаченко.
Враг атакует столицу баллистическими ракетами! Будьте в укрытиях!
В свою очередь городской голова Виталий Кличко уточнил, что враг бьет баллистикой по объектам инфраструктуры столицы, и также призвал жителей находиться в укрытиях.
Напомним
Накануне министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что противовоздушную оборону Киева усилят, сосредотачиваясь на энергообъектах
