Киев под атакой баллистических ракет, в городе раздаются взрывы

Киев в ночь на четверг, 12 февраля, подвергся очередной вражеской атаке. Об этом сообщает УНН.

Подробности

В 2:15 в столице была объявлена воздушная тревога. Вскоре Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе баллистики.

Впоследствии информацию об атаке на Киев подтвердил начальник ГВА Тимур Ткаченко.

Враг атакует столицу баллистическими ракетами! Будьте в укрытиях! - написал Ткаченко

В свою очередь городской голова Виталий Кличко уточнил, что враг бьет баллистикой по объектам инфраструктуры столицы, и также призвал жителей находиться в укрытиях.

Напомним

Накануне министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что противовоздушную оборону Киева усилят, сосредотачиваясь на энергообъектах

