Эксклюзив
19:42 • 9042 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
11 февраля, 17:25 • 16359 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
11 февраля, 17:07 • 14328 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
11 февраля, 16:28 • 14595 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
11 февраля, 14:43 • 15954 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
11 февраля, 13:50 • 23673 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11 февраля, 11:56 • 17524 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
11 февраля, 09:46 • 21032 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 34334 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59 • 24881 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
Киев под атакой баллистических ракет, в городе раздаются взрывы

Киев • УНН

 • 6678 просмотра

Ночью 12 февраля Киев подвергся атаке баллистическими ракетами, раздаются взрывы. Власти призвали жителей оставаться в укрытиях.

Киев под атакой баллистических ракет, в городе раздаются взрывы

Киев в ночь на четверг, 12 февраля, подвергся очередной вражеской атаке. Об этом сообщает УНН.

Подробности

В 2:15 в столице была объявлена воздушная тревога. Вскоре Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе баллистики.

Впоследствии информацию об атаке на Киев подтвердил начальник ГВА Тимур Ткаченко.

Враг атакует столицу баллистическими ракетами! Будьте в укрытиях!

- написал Ткаченко

В свою очередь городской голова Виталий Кличко уточнил, что враг бьет баллистикой по объектам инфраструктуры столицы, и также призвал жителей находиться в укрытиях.

Напомним

Накануне министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что противовоздушную оборону Киева усилят, сосредотачиваясь на энергообъектах

российская атака дронами на Киев: повреждены многоэтажки, есть пострадавшие05.02.26, 07:37 • 33556 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеКиев
Энергетика
Воздушная тревога
Война в Украине
Военно-воздушные силы Украины
Виталий Кличко