Украина ищет в Восточной Европе советские электростанции для замены оборудования - Шмыгаль

Украина вместе с партнерами работает над поиском электроцентралей и электростанций советского типа в странах Восточной Европы. Речь идет о возможности получения оборудования для замены на украинских объектах. Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль во время заседания Верховной Рады, передает УНН.

Мы продолжаем работу с нашими партнерами по поиску старых, советского типа электроцентралей и электростанций в Восточной Европе. Находим такие объекты. Совместно с инженерами и энергетиками из соответствующих украинских компаний

Также министр энергетики сообщил, что сейчас идет оценка и инвентаризация найденных объектов.

Проводим оценку, инвентаризацию, анализ и забираем целыми блоками определенное оборудование, которое позволяет нам осуществлять замену. Конкретики, конечно, публично назвать сейчас не могу, но у нас есть целый ряд таких объектов, которые сегодня прорабатываются, делегация буквально на прошлой неделе закончила несколько визитов в несколько восточноевропейских стран, с которыми мы будем реализовывать этот план