Украина ищет в Восточной Европе советские электростанции для замены оборудования - Шмыгаль
Киев • УНН
Украина с партнерами ищет электроцентрали советского типа в Восточной Европе. Это позволит получить оборудование для замены на украинских объектах.
Украина вместе с партнерами работает над поиском электроцентралей и электростанций советского типа в странах Восточной Европы. Речь идет о возможности получения оборудования для замены на украинских объектах. Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль во время заседания Верховной Рады, передает УНН.
Детали
Мы продолжаем работу с нашими партнерами по поиску старых, советского типа электроцентралей и электростанций в Восточной Европе. Находим такие объекты. Совместно с инженерами и энергетиками из соответствующих украинских компаний
Также министр энергетики сообщил, что сейчас идет оценка и инвентаризация найденных объектов.
Проводим оценку, инвентаризацию, анализ и забираем целыми блоками определенное оборудование, которое позволяет нам осуществлять замену. Конкретики, конечно, публично назвать сейчас не могу, но у нас есть целый ряд таких объектов, которые сегодня прорабатываются, делегация буквально на прошлой неделе закончила несколько визитов в несколько восточноевропейских стран, с которыми мы будем реализовывать этот план
Напомним
Почти 2600 киевских домов остались без тепла после повреждения критической инфраструктуры в результате российских атак 12 февраля. Коммунальщики работают над восстановлением теплоснабжения, тогда как более 1100 домов до сих пор без тепла из-за повреждения Дарницкой ТЭЦ.