Выборов Президента в Украине в 2026 году не будет - СМИ

Киев • УНН

 • 766 просмотра

ЦИК установила срок в шесть месяцев после завершения боев для подготовки голосования. Рабочая группа отклонила выборы из-за рисков безопасности и войны.

Выборов Президента в Украине в 2026 году не будет - СМИ

Проведение выборов в Украине в этом году фактически невозможно из-за войны и отсутствия условий безопасности. В ЦИК считают, что к голосованию можно будет вернуться не ранее чем через полгода после завершения боевых действий. Об этом пишет The Times, передает УНН

Детали

Как пишет издание, представители ЦИК пришли к выводу, что Украина не должна проводить выборы в этом году, что наталкивает Киев на "столкновение" с Соединенными Штатами.

Отмечается, что члены рабочей группы по вопросам выборов должны были представить законопроект в парламенте в конце прошлого месяца, но, как сообщили изданию представители группы, им еще предстоит решить ключевые вопросы по обеспечению честных выборов, свободных от российских атак или вмешательства.

"Они планируют продолжать обсуждение этого вопроса как минимум до конца мая. Однако группа пришла к согласию, что Украина должна начать предвыборную кампанию только через как минимум шесть месяцев после обсуждения и принятия необходимого законодательства и установления перемирия, что фактически делает невозможным проведение президентских выборов в этом году", - отмечает издание. 

Заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик заявил изданию: "Все, включая депутатов, согласны с тем, что активная фаза боевых действий должна прекратиться, должна быть установлена четкая линия разграничения, и только после этого понадобится шестимесячный период для организации выборов". 

"Конечный срок уже перенесен. Есть уверенность, что он будет работать в течение апреля и мая, поскольку мы еще не проработали все вопросы", - добавил Дубовик. 

Издание отмечает, что президентские выборы могут быть проведены в условиях военного положения путем внесения изменений в Конституцию путем референдума. Однако рабочая группа исключила возможность проведения голосования во время боевых действий. 

Члены группы ссылались на риск массовых жертв в случае удара по избирательному участку. 

Кроме того, Дубовик отметил, что ограничения свободы слова и передвижения, установленные военным положением, могут помешать кампании. Он добавил, что оппозиционные партии не желают соглашаться на цифровое голосование, которое потенциально может быть манипулировано правительством, и которое будет закрыто для международных миссий наблюдения.

Дубовик добавил: "Нет прецедента для проведения такого голосования, особенно по существующим международным стандартам, таким как нормы Совета Европы. Нет примеров, которые мы можем использовать в качестве основы".

Заместитель председателя ЦИК также рассказал, что его озадачила неспособность представителей Администрации Трампа осознать риски, с которыми сталкиваются украинцы, такие как авиаудары, кибератаки или цифровая информационная война.

"Я не буду называть фамилии, но знаете ли вы, какой пример они нам привели? Гражданскую войну в Соединенных Штатах. Они сказали, что во время Гражданской войны мы проводили выборы, так почему вы не можете? Это было сделано администрацией Трампа", - отметил Дубовик. 

Напомним 

По данным социологического опроса Киевского международного института социологии, большинство украинцев выступают против проведения выборов, пока идет война - 69% поддерживают их только после завершения боевых действий. 

Павел Башинский

Политика
Кибератака
российская пропаганда
Выборы в США
Военное положение
Война в Украине
Таймс
Совет Европы
Соединённые Штаты
Украина
Киев