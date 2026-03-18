$43.950.1350.640.06
ukenru
11:12 • 966 перегляди
Ексклюзив
17 березня, 22:26 • 25107 перегляди
Рубрики
Головна
Головна
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+5°
3.4м/с
77%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Рафаель Гроссі
Алі Хаменеї
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Харків
Іспанія
Реклама
Майже 70% українців проти виборів до кінця війни - опитування

Київ • УНН

 • 1162 перегляди

Опитування КМІС показало зростання частки противників виборів під час війни до 69%. Лише 12% громадян підтримують голосування до завершення бойових дій.

Більшість українців виступають проти проведення виборів, поки триває війна - 69% підтримують їх лише після завершення бойових дій. Про це повідомляє УНН з посиланням на соціологічне опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Деталі

Опитування відбувалось в період з 1 по 8 березня. Було опитано 1003 респонденти віком 18 років і старше на всій території, підконтрольній українській владі.

З грудня 2025 року до березня 2026 року кількість тих, , хто вважає, що вибори мають бути лише після остаточної мирної угоди і повного завершення війни, зросла з 59% до 69%.

Лише 12% українців (10-12% впродовж 2025 року) вважають, що вибори потрібно проводити навіть до завершення бойових дій. Ще 13% вважають, що вибори можна провести після припинення вогню і отримання гарантій безпеки.

Але в порівнянні з груднем 2025 року частка таких людей знизилася з 23%. Тобто стало навіть менше тих, кого влаштовували вибори після перемир’я з гарантіями безпеки

 - йдеться в результатах опитування.

Нагадаємо

За даними опитування соціологічної групи "Рейтинг", 24% української молоді віком 14–25 років готові розглядати можливість служби у Силах оборони України, зокрема в ЗСУ. При цьому понад 70% опитаних респондентів такої можливості не розглядають, ще 5% не визначились.

Євген Устименко

СуспільствоПолітика
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Київський міжнародний інститут соціології
Збройні сили України
Україна