Майже 70% українців проти виборів до кінця війни - опитування

Більшість українців виступають проти проведення виборів, поки триває війна - 69% підтримують їх лише після завершення бойових дій. Про це повідомляє УНН з посиланням на соціологічне опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Деталі

Опитування відбувалось в період з 1 по 8 березня. Було опитано 1003 респонденти віком 18 років і старше на всій території, підконтрольній українській владі.

З грудня 2025 року до березня 2026 року кількість тих, , хто вважає, що вибори мають бути лише після остаточної мирної угоди і повного завершення війни, зросла з 59% до 69%.

Лише 12% українців (10-12% впродовж 2025 року) вважають, що вибори потрібно проводити навіть до завершення бойових дій. Ще 13% вважають, що вибори можна провести після припинення вогню і отримання гарантій безпеки.

Але в порівнянні з груднем 2025 року частка таких людей знизилася з 23%. Тобто стало навіть менше тих, кого влаштовували вибори після перемир’я з гарантіями безпеки - йдеться в результатах опитування.

Нагадаємо

