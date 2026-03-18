Почти 70% украинцев против выборов до конца войны - опрос

Большинство украинцев выступают против проведения выборов, пока продолжается война - 69% поддерживают их только после завершения боевых действий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на социологический опрос Киевского международного института социологии.

Детали

Опрос проводился в период с 1 по 8 марта. Было опрошено 1003 респондента в возрасте 18 лет и старше на всей территории, подконтрольной украинским властям.

С декабря 2025 года по март 2026 года количество тех, кто считает, что выборы должны быть только после окончательного мирного соглашения и полного завершения войны, выросло с 59% до 69%.

Лишь 12% украинцев (10-12% в течение 2025 года) считают, что выборы нужно проводить даже до завершения боевых действий. Еще 13% считают, что выборы можно провести после прекращения огня и получения гарантий безопасности.

Но по сравнению с декабрем 2025 года доля таких людей снизилась с 23%. То есть стало даже меньше тех, кого устраивали выборы после перемирия с гарантиями безопасности - говорится в результатах опроса.

Напомним

По данным опроса социологической группы "Рейтинг", 24% украинской молодежи в возрасте 14–25 лет готовы рассматривать возможность службы в Силах обороны Украины, в частности в ВСУ. При этом более 70% опрошенных респондентов такой возможности не рассматривают, еще 5% не определились.