$44.080.0650.580.09
ukenru
Ексклюзив
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+8°
2.1м/с
52%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Антоніу Кошта
Барт Де Вевер
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Іран
Село
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі провели ніч на "Оскарі" без публічності - деталіPhoto12:55 • 4522 перегляди
Єврейські кучки перед Песахом - що це та коли вони настануть у 2026 році11:32 • 15677 перегляди
Гра Resident Evil Requiem встановила історичний рекорд продажів у серії17 березня, 06:57 • 21360 перегляди
Шон Пенн отримав "Оскар" і пропустив нагородження, обравши Україну, а не церемонію - ЗМІ16 березня, 06:56 • 42374 перегляди
Кім Кардаш'ян і Кріс Дженнер заперечили змову навколо секс-відео15 березня, 10:00 • 52183 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Дипломатка
Дія (сервіс)
Опалення

Чверть української молоді готова до служби в Силах оборони - опитування

Київ • УНН

 • 616 перегляди

Опитування показало, що 24% молодих людей віком 14–25 років розглядають можливість служби в ЗСУ. Понад 70% респондентів наразі не готові до цього кроку.

24% української молоді віком 14–25 років готові розглядати можливість служби у Силах оборони України, зокрема в ЗСУ. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані опитування соціологічної групи "Рейтинг" за ініціативи Міністерства молоді та спорту України за технічної та організаційної підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні та Уряду Данії.

Деталі

При цьому понад 70% опитаних респондентів такої можливості не розглядають, ще 5% не визначились.

У випадку продовження війни учасниці та учасники дослідження зазначили готовність продовжувати долучатися до волонтерства, допомоги армії чи до громадських ініціатив. Свою готовність молоді люди аргументують переконанням, що без підтримки неможливо виграти війну, відчуттям спільного тягаря та громадянським обов’язком

- йдеться в тексті дослідження.

Додатково

Дослідження соціологічної групи "Рейтинг" за ініціативи Міністерства молоді та спорту України за технічної та організаційної підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні та Уряду Данії відбуваються з 2022 року. Вони спрямовані на вивчення впливу повномасштабної війни на становище молоді і мають на меті забезпечити комплексний аналіз того, як молоді люди, які живуть в умовах війни, сприймають поточну ситуацію у своїх громадах, оцінюють події минулого та формують бачення майбутнього.

Ці дослідження охоплюють широкий спектр питань, зокрема емоційне благополуччя молоді 14-35 років, освітні та професійні перспективи, міграційні наміри, ставлення до вразливих груп, а також бачення молоддю власної ролі у процесах відновлення держави, зміцненні соціальної згуртованості та розбудові інклюзивного і справедливого суспільства.

Нагадаємо

За даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, 69% українців не вірить у мир з росією та вважає її метою знищення України як нації.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
благодійність
Київський міжнародний інститут соціології
Збройні сили України
Данія
Україна