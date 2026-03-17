Чверть української молоді готова до служби в Силах оборони - опитування

24% української молоді віком 14–25 років готові розглядати можливість служби у Силах оборони України, зокрема в ЗСУ. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані опитування соціологічної групи "Рейтинг" за ініціативи Міністерства молоді та спорту України за технічної та організаційної підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні та Уряду Данії.

При цьому понад 70% опитаних респондентів такої можливості не розглядають, ще 5% не визначились.

У випадку продовження війни учасниці та учасники дослідження зазначили готовність продовжувати долучатися до волонтерства, допомоги армії чи до громадських ініціатив. Свою готовність молоді люди аргументують переконанням, що без підтримки неможливо виграти війну, відчуттям спільного тягаря та громадянським обов’язком - йдеться в тексті дослідження.

Дослідження соціологічної групи "Рейтинг" за ініціативи Міністерства молоді та спорту України за технічної та організаційної підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні та Уряду Данії відбуваються з 2022 року. Вони спрямовані на вивчення впливу повномасштабної війни на становище молоді і мають на меті забезпечити комплексний аналіз того, як молоді люди, які живуть в умовах війни, сприймають поточну ситуацію у своїх громадах, оцінюють події минулого та формують бачення майбутнього.

Ці дослідження охоплюють широкий спектр питань, зокрема емоційне благополуччя молоді 14-35 років, освітні та професійні перспективи, міграційні наміри, ставлення до вразливих груп, а також бачення молоддю власної ролі у процесах відновлення держави, зміцненні соціальної згуртованості та розбудові інклюзивного і справедливого суспільства.

За даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, 69% українців не вірить у мир з росією та вважає її метою знищення України як нації.