Четверть украинской молодежи готова к службе в Силах обороны - опрос

24% украинской молодежи в возрасте 14–25 лет готовы рассматривать возможность службы в Силах обороны Украины, в частности в ВСУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные опроса социологической группы "Рейтинг" по инициативе Министерства молодежи и спорта Украины при технической и организационной поддержке Программы развития ООН (ПРООН) в Украине и Правительства Дании.

При этом более 70% опрошенных респондентов такой возможности не рассматривают, еще 5% не определились.

В случае продолжения войны участницы и участники исследования отметили готовность продолжать участвовать в волонтерстве, помощи армии или в общественных инициативах. Свою готовность молодые люди аргументируют убеждением, что без поддержки невозможно выиграть войну, ощущением общего бремени и гражданским долгом - говорится в тексте исследования.

Исследования социологической группы "Рейтинг" по инициативе Министерства молодежи и спорта Украины при технической и организационной поддержке Программы развития ООН (ПРООН) в Украине и Правительства Дании проводятся с 2022 года. Они направлены на изучение влияния полномасштабной войны на положение молодежи и имеют целью обеспечить комплексный анализ того, как молодые люди, живущие в условиях войны, воспринимают текущую ситуацию в своих общинах, оценивают события прошлого и формируют видение будущего.

Эти исследования охватывают широкий спектр вопросов, в частности эмоциональное благополучие молодежи 14-35 лет, образовательные и профессиональные перспективы, миграционные намерения, отношение к уязвимым группам, а также видение молодежью собственной роли в процессах восстановления государства, укреплении социальной сплоченности и построении инклюзивного и справедливого общества.

По данным опроса Киевского международного института социологии, 69% украинцев не верят в мир с россией и считают ее целью уничтожение Украины как нации.