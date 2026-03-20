Виборів Президента в Україні у 2026 році не буде - ЗМІ

Як українці знаходять щастя під час великої війни: цифри, факти і поради психотерапевтки
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Перша фаза весняно-літнього наступу рф провалилась - що буде далі
На Близький Схід відправили вже 228 українських фахівців - Зеленський
Україна на двосторонній зустріч зі США хоче дізнатись дати щодо майбутньої тристоронньої зустрічі - Зеленський
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
СБС знищили FPV-дроном російський Ка-52 на Донеччині - "Мадяр" показав відео
Компанії не поспішають приєднуватись до Defence City через недосконалість законодавства - юрист
На 98-му році помер патріарх Філарет
В Україні починає діяти кешбек на пальне - що треба знати
BTS випустили новий альбом після чотирирічної перерви та готують грандіозне шоу в СеуліVideo20 березня, 09:59 • 28954 перегляди
Сотні мільярдів доларів для України: активісти під посольством Польщі вимагали, щоб польський суд визнав рішення українського судуPhotoVideo20 березня, 11:49 • 18092 перегляди
Коли розквітнуть сакури в Ужгороді та що ще варто подивитися у місті Photo20 березня, 12:40 • 28192 перегляди
Ірена Карпа згадала, як від секонд-хендів прийшла до українських дизайнерівVideo20 березня, 13:32 • 11888 перегляди
Брюс Вілліс святкує 71-річчя: рідкісні фото з онукою та підтримка родини попри хворобуPhoto15:18 • 8618 перегляди
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Ексклюзив
15:55 • 20875 перегляди
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
Ексклюзив
20 березня, 13:16 • 27041 перегляди
Коли розквітнуть сакури в Ужгороді та що ще варто подивитися у місті Photo20 березня, 12:40 • 28201 перегляди
Клініка Odrex атакує свободу слова і намагається через суд "закрити рота" журналістам20 березня, 09:24 • 40697 перегляди
Коли настане весняне рівнодення у 2026 - традиції та вірування19 березня, 13:10 • 53062 перегляди
Ольга Харлан та Луїджі Самеле розсекретили стать майбутньої дитиниVideo17:17 • 3616 перегляди
Брюс Вілліс святкує 71-річчя: рідкісні фото з онукою та підтримка родини попри хворобуPhoto15:18 • 8638 перегляди
МЕА радить працювати з дому та менше літати через зростання цін на енергоносії14:28 • 7988 перегляди
Ірена Карпа згадала, як від секонд-хендів прийшла до українських дизайнерівVideo20 березня, 13:32 • 11897 перегляди
BTS випустили новий альбом після чотирирічної перерви та готують грандіозне шоу в СеуліVideo20 березня, 09:59 • 28966 перегляди
Виборів Президента в Україні у 2026 році не буде - ЗМІ

Київ • УНН

 • 2472 перегляди

ЦВК встановила термін у шість місяців після завершення боїв для підготовки голосування. Робоча група відхилила вибори через безпекові ризики та війну.

Виборів Президента в Україні у 2026 році не буде - ЗМІ

Проведення виборів в Україні цьогоріч фактично неможливе через війну та відсутність безпекових умов. У ЦВК вважають, що до голосування можна буде повернутися не раніше ніж через пів року після завершення бойових дій. Про це пише The Times, передає УНН

Деталі

Як пише видання, представники ЦВК дійшли до висновку, що Україна не повинна проводити вибори цього року, що наштовхує Київ на "зіткнення" зі Сполученими Штатами.

Зазначається, що члени робочої групи з питань виборів мали представити законопроєкт у парламенті наприкінці минулого місяця, але, як повідомили виданню представники групи, їм ще належить вирішити ключові питання щодо забезпечення чесних виборів, вільних від російських атак чи втручання.

"Вони планують продовжувати обговорення цього питання щонайменше до кінця травня. Однак група дійшла згоди, що Україна має розпочати передвиборчу кампанію лише через щонайменше шість місяців після обговорення та ухвалення необхідного законодавства і встановлення перемир’я, що фактично унеможливлює проведення президентських виборів цього року", - зазначає видання. 

Заступник голови ЦВК Сергій Дубовик заявив виданню: "Усі, включаючи депутатів, згодні з тим, що активна фаза бойових дій має припинитися, має бути встановлено чітку лінію розмежування, і лише після цього знадобиться шестимісячний період для організації виборів". 

"Кінцевий термін вже перенесено. Є певність, що він працюватиме протягом квітня та травня, оскільки ми ще не опрацювали всі питання", - додав Дубовик. 

Видання наголошує, що президентські вибори можуть бути проведені в умовах воєнного стану шляхом внесення змін до Конституції шляхом референдуму. Однак робоча група виключила можливість проведення голосування під час бойових дій. 

Члени групи посилалися на ризик масових жертв у разі удару по виборчій дільниці. 

Крім того, Дубовик зазначив, що обмеження свободи слова та пересування, встановлені воєнним станом, можуть перешкодити кампанії. Він додав, що опозиційні партії не бажають погоджуватися на цифрове голосування, яке потенційно може бути маніпульоване урядом, і яке буде закритим для міжнародних місій спостереження.

Дубовик додав: "Немає прецеденту для проведення такого голосування, особливо за існуючими міжнародними стандартами, такими як норми Ради Європи. Немає прикладів, які ми можемо використовувати як основу".

Заступник голови ЦВК також розповів, що його спантеличила нездатність представників Адміністрації Трампа усвідомити ризики, з якими стикаються українці, такі як авіаудари, кібератаки чи цифрова інформаційна війна.

"Я не називатиму прізвища, але чи знаєте ви, який приклад вони нам навели? Громадянську війну у Сполучених Штатах. Вони сказали, що під час Громадянської війни ми проводили вибори, то чому ви не можете? Це було зроблено адміністрацією Трампа", - зазначив Дубовик. 

Нагадаємо 

За даними соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології, більшість українців виступають проти проведення виборів, поки триває війна - 69% підтримують їх лише після завершення бойових дій. 

Павло Башинський

Політика
Кібератака
російська пропаганда
Вибори в США
Воєнний стан
Війна в Україні
The Times
Рада Європи
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ