Виборів Президента в Україні у 2026 році не буде - ЗМІ

Проведення виборів в Україні цьогоріч фактично неможливе через війну та відсутність безпекових умов. У ЦВК вважають, що до голосування можна буде повернутися не раніше ніж через пів року після завершення бойових дій. Про це пише The Times, передає УНН.

Як пише видання, представники ЦВК дійшли до висновку, що Україна не повинна проводити вибори цього року, що наштовхує Київ на "зіткнення" зі Сполученими Штатами.

Зазначається, що члени робочої групи з питань виборів мали представити законопроєкт у парламенті наприкінці минулого місяця, але, як повідомили виданню представники групи, їм ще належить вирішити ключові питання щодо забезпечення чесних виборів, вільних від російських атак чи втручання.

"Вони планують продовжувати обговорення цього питання щонайменше до кінця травня. Однак група дійшла згоди, що Україна має розпочати передвиборчу кампанію лише через щонайменше шість місяців після обговорення та ухвалення необхідного законодавства і встановлення перемир’я, що фактично унеможливлює проведення президентських виборів цього року", - зазначає видання.

Заступник голови ЦВК Сергій Дубовик заявив виданню: "Усі, включаючи депутатів, згодні з тим, що активна фаза бойових дій має припинитися, має бути встановлено чітку лінію розмежування, і лише після цього знадобиться шестимісячний період для організації виборів".

"Кінцевий термін вже перенесено. Є певність, що він працюватиме протягом квітня та травня, оскільки ми ще не опрацювали всі питання", - додав Дубовик.

Видання наголошує, що президентські вибори можуть бути проведені в умовах воєнного стану шляхом внесення змін до Конституції шляхом референдуму. Однак робоча група виключила можливість проведення голосування під час бойових дій.

Члени групи посилалися на ризик масових жертв у разі удару по виборчій дільниці.

Крім того, Дубовик зазначив, що обмеження свободи слова та пересування, встановлені воєнним станом, можуть перешкодити кампанії. Він додав, що опозиційні партії не бажають погоджуватися на цифрове голосування, яке потенційно може бути маніпульоване урядом, і яке буде закритим для міжнародних місій спостереження.

Дубовик додав: "Немає прецеденту для проведення такого голосування, особливо за існуючими міжнародними стандартами, такими як норми Ради Європи. Немає прикладів, які ми можемо використовувати як основу".

Заступник голови ЦВК також розповів, що його спантеличила нездатність представників Адміністрації Трампа усвідомити ризики, з якими стикаються українці, такі як авіаудари, кібератаки чи цифрова інформаційна війна.

"Я не називатиму прізвища, але чи знаєте ви, який приклад вони нам навели? Громадянську війну у Сполучених Штатах. Вони сказали, що під час Громадянської війни ми проводили вибори, то чому ви не можете? Це було зроблено адміністрацією Трампа", - зазначив Дубовик.

За даними соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології, більшість українців виступають проти проведення виборів, поки триває війна - 69% підтримують їх лише після завершення бойових дій.