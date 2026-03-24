Готовят ли Раду к затяжной войне - нардепы объяснили ситуацию

Во вторник, 24 марта, в СМИ появилась информация о том, что Президент Украины Владимир Зеленский поручил Верховной Раде готовить план работы парламента с учетом того, что страна будет воевать еще как минимум три года.

Новость со ссылкой на собственные источники в парламенте опубликовала УП.

УНН разбирался в этой теме вместе с народными избранниками.

Парламент на военных рельсах: что говорят нардепы

Первый заместитель главы фракции СН Андрей Мотовиловец, который по информации медиа и должен был работать над "военным" планом работы Рады на ближайшие несколько лет, от комментариев на эту тему отказался. Таким образом, он не опроверг и не подтвердил работу над таким документом.

Нардеп Ольга Василевская-Смаглюк ответила, что лично ей ничего не известно ни о соответствующем поручении Президента, ни о начале разработки "военного" плана работы Рады.

Член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Федор Вениславский в эксклюзивном комментарии УНН также подтверждает: нет никакой информации о такой задаче.

Выглядит это несколько странно. Есть планы законопроектных работ, которые формируются на каждый год с учетом предложений всех субъектов законодательной инициативы, и ВРУ и должна их выполнять – говорит Вениславский.

Что этому предшествовало

УП со ссылкой на собственные источники в ВРУ опубликовала материал, в котором говорилось о том, что парламент готовится работать еще несколько лет в условиях войны.

Более того: Президент Украины уже якобы поручил первому заместителю главы фракции "Слуга народа" Андрею Мотовиловцу начать работу над планом, по которому и будут действовать парламентарии. Последний, по словам собеседника медиа, уже активно включился в работу, хотя его и не ограничивали сроками.

Причина такого решения лидера государства – отсутствие прогресса в трехсторонних переговорах между Украиной, США и рф.

"Мы понимаем, что переговоры в трехстороннем формате скорее всего будут поставлены на паузу, потому что ни одна из сторон не готова идти на уступки", – цитирует медиа своего информатора.

Напомним

Несколько ранее глава рабочей группы по подготовке комплексных законодательных предложений относительно особенностей порядка организации и проведения выборов в условиях особого периода и/или послевоенных выборов в Украине, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко заявил о согласии относительно невозможности проводить выборы во время военного положения. Сейчас власть прорабатывает механизмы голосования для военных и беженцев.