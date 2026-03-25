ВР начала работу, несмотря на прогнозы о срыве заседания - что происходит в парламенте
Киев • УНН
Парламент вовремя начал работу 25 марта. Спикер поздравил СБУ и почтил память погибших от ракетных атак.
Верховная Рада Украины в среду, 25 марта, начала пленарное заседание, несмотря на информацию в СМИ и соцсетях о том, что пленарное заседание может не состояться из-за нюансов безопасности или отсутствия кворума. Об этом сообщает УНН.
Детали
Несмотря на то, что парламентариев в сессионном зале действительно немного, работу они начали вовремя.
Перед началом выступлений спикер парламента поздравил сотрудников СБУ с профессиональным праздником и предложил почтить минутой молчания память погибших во время масштабной ракетно-дроновой атаки вс рф накануне.
Во время начала работы в депутатском корпусе тоже акцентировали на малом количестве присутствующих в сессионном зале.
"Рада начала заседание, но зал до сих пор практически пуст", - написал в частности нардеп Алексей Гончаренко в соцсетях, а затем добавил: "Сейчас в зале около 40-50 слуг народа". "Сейчас 6 депутатов слуг в отпусках, а 10 поехали в командировки", - добавил Гончаренко.
В то же время, при сигнальном голосовании всех нардепов в сессионном зале ВР было указано, что всего их - 281.
"В Раде все спокойно. В правительственном тоже", - отметил также нардеп Ярослав Железняк в соцсетях.
"Депутаты постепенно сходятся в Раду", - указал в соцсетях нардеп Василий Мокан.
Напомним
Накануне нардеп Алексей Гончаренко заявил о возможном отсутствии кворума 25 марта. По его словам, почти 60 депутатов отказались идти на голосование законов МВФ.
Готовят ли Раду к затяжной войне - нардепы объяснили ситуацию24.03.26, 14:22 • 20433 просмотра