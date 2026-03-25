$43.920.0950.900.01
ukru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
1.7м/с
32%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрей Садовый
Владимир Зеленский
Ким Чен Ын
Олег Кипер
Актуальные места
Соединённые Штаты
Иран
Украина
Израиль
Львов
Реклама
Актуальное
Техника
Отопление
Дипломатка
The New York Times
Социальная сеть

ВР начала работу, несмотря на прогнозы о срыве заседания - что происходит в парламенте

Киев • УНН

 • 1540 просмотра

Парламент вовремя начал работу 25 марта. Спикер поздравил СБУ и почтил память погибших от ракетных атак.

ВР начала работу, несмотря на прогнозы о срыве заседания - что происходит в парламенте

Верховная Рада Украины в среду, 25 марта, начала пленарное заседание, несмотря на информацию в СМИ и соцсетях о том, что пленарное заседание может не состояться из-за нюансов безопасности или отсутствия кворума. Об этом сообщает УНН.

Детали

Несмотря на то, что парламентариев в сессионном зале действительно немного, работу они начали вовремя.

Перед началом выступлений спикер парламента поздравил сотрудников СБУ с профессиональным праздником и предложил почтить минутой молчания память погибших во время масштабной ракетно-дроновой атаки вс рф накануне.

Во время начала работы в депутатском корпусе тоже акцентировали на малом количестве присутствующих в сессионном зале.

"Рада начала заседание, но зал до сих пор практически пуст", - написал в частности нардеп Алексей Гончаренко в соцсетях, а затем добавил: "Сейчас в зале около 40-50 слуг народа". "Сейчас 6 депутатов слуг в отпусках, а 10 поехали в командировки", - добавил Гончаренко.

В то же время, при сигнальном голосовании всех нардепов в сессионном зале ВР было указано, что всего их - 281.

"В Раде все спокойно. В правительственном тоже", - отметил также нардеп Ярослав Железняк в соцсетях.

"Депутаты постепенно сходятся в Раду", - указал в соцсетях нардеп Василий Мокан.

Напомним

Накануне нардеп Алексей Гончаренко заявил о возможном отсутствии кворума 25 марта. По его словам, почти 60 депутатов отказались идти на голосование законов МВФ.

Александра Василенко

Политика
Воздушная тревога
Кабинет Министров Украины
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Международный валютный фонд
Алексей Гончаренко
Служба безопасности Украины
Верховная Рада
Ярослав Железняк
Украина