Засідання Верховної Ради 25 березня може не бути через погрози побиття депутатів
Нардеп Гончаренко заявив про можливу відсутність кворуму через провокації проти Слуг народу. Близько 60 депутатів відмовляються йти на голосування законів МВФ.
Засідання Верховної Ради України, заплановане на 25 березня, опинилось під загрозою зриву через погрози побиття та провокації щодо низки народних депутатів. Про це повідомив в Telegram народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.
Група "Слуг народу" та представників інших фракцій (екс-"ОПЗЖ", "Довіра") збираються не приходити в Раду через погрози побиття та провокації, які готуються проти них в Урядовому кварталі. Завтра плануються провокації в Кварталі стосовно "Слуг народу". Будуть тиснути, щоб вони проголосували за закони МВФ
Нардеп додав: близько 60 депутатів від "Слуг народу" вже відмовились приходити в Раду. За словами Гончаренка, може бути ситуація, де в Раді не буде 226 зареєстрованих голосів.
Міжнародний валютний фонд висловив занепокоєння щодо подальшого фінансування України в межах програми на 8,1 млрд доларів через затягування необхідних рішень у Верховній Раді.