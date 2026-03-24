Заседание Верховной Рады 25 марта может не состояться из-за угроз избиения депутатов

Заседание Верховной Рады Украины, запланированное на 25 марта, оказалось под угрозой срыва из-за угроз избиения и провокаций в отношении ряда народных депутатов. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

Группа "Слуг народа" и представителей других фракций (экс-"ОПЗЖ", "Доверие") собираются не приходить в Раду из-за угроз избиения и провокаций, которые готовятся против них в Правительственном квартале. Завтра планируются провокации в Квартале в отношении "Слуг народа". Будут давить, чтобы они проголосовали за законы МВФ