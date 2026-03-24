Заседание Верховной Рады 25 марта может не состояться из-за угроз избиения депутатов
Киев • УНН
Нардеп Гончаренко заявил о возможном отсутствии кворума из-за провокаций против Слуг народа. Около 60 депутатов отказываются идти на голосование законов МВФ.
Заседание Верховной Рады Украины, запланированное на 25 марта, оказалось под угрозой срыва из-за угроз избиения и провокаций в отношении ряда народных депутатов. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.
Группа "Слуг народа" и представителей других фракций (экс-"ОПЗЖ", "Доверие") собираются не приходить в Раду из-за угроз избиения и провокаций, которые готовятся против них в Правительственном квартале. Завтра планируются провокации в Квартале в отношении "Слуг народа". Будут давить, чтобы они проголосовали за законы МВФ
Нардеп добавил: около 60 депутатов от "Слуг народа" уже отказались приходить в Раду. По словам Гончаренко, может быть ситуация, когда в Раде не будет 226 зарегистрированных голосов.
Международный валютный фонд выразил обеспокоенность по поводу дальнейшего финансирования Украины в рамках программы на 8,1 млрд долларов из-за затягивания необходимых решений в Верховной Раде.