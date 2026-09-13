Атака дронів на Ковель: п’ятеро поранених і пошкоджена інфраструктура

Внаслідок масованої атаки російських безпілотників у Ковелі (Волинська область) пошкоджено інфраструктуру та житлові об’єкти, є поранені. Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка, повідомляє УНН.

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За його словами, за медичною допомогою до Ковельського МТМО звернулося п’ятеро громадян.

Раніше т.в.о. голови Волинської обласної державної адміністрації Роман Романюк повідомив, що у Ковельській громаді сталося кілька влучань в обʼєкт критичної інфраструктури.

Внаслідок обстрілу травмовано 5 осіб. На щастя, без загиблих - констатував Романюк.

Він додав, що внаслідок падіння уламків збитих шахедів є руйнування господарських споруд та приватного будинку в с. Заріччя Ковельського району.

Нагадаємо

Напередодні російські дрони влучили в залізничні об’єкти Луцька, пасажирів евакуювали.

Вибухи пролунали у центрі Луцька під час масованої атаки російських дронів