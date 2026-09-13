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Атака дронів на Ковель: п’ятеро поранених і пошкоджена інфраструктура

Київ • УНН

 • 206 перегляди

У Ковельській громаді російські дрони влучили в об’єкт критичної інфраструктури. Поранено п’ятьох людей, пошкоджено будинок і господарські споруди.

Атака дронів на Ковель: п’ятеро поранених і пошкоджена інфраструктура

Внаслідок масованої атаки російських безпілотників у Ковелі (Волинська область) пошкоджено інфраструктуру та житлові об’єкти, є поранені. Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, за медичною допомогою до Ковельського МТМО звернулося п’ятеро громадян.

Раніше т.в.о. голови Волинської обласної державної адміністрації Роман Романюк повідомив, що у Ковельській громаді сталося кілька влучань в обʼєкт критичної інфраструктури.

Внаслідок обстрілу травмовано 5 осіб. На щастя, без загиблих

- констатував Романюк.

Він додав, що внаслідок падіння уламків збитих шахедів є руйнування господарських споруд та приватного будинку в с. Заріччя Ковельського району.

Нагадаємо

Напередодні російські дрони влучили в залізничні об’єкти Луцька, пасажирів евакуювали.

Вибухи пролунали у центрі Луцька під час масованої атаки російських дронів13.05.26, 13:38 • 32182 перегляди

Вадим Хлюдзинський

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