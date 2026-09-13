Атака дронов на Ковель: пятеро раненых и повреждённая инфраструктура
Киев • УНН
В Ковельской общине российские дроны попали в объект критической инфраструктуры. Ранены пять человек, повреждены дом и хозяйственные постройки.
В результате массированной атаки российских беспилотников в Ковеле (Волынская область) повреждены инфраструктура и жилые объекты, есть раненые. Об этом сообщил городской голова Ковеля Игорь Чайка, сообщает УНН.
Детали
По его словам, за медицинской помощью в Ковельское МТМО обратились пять граждан.
Ранее и. о. главы Волынской областной государственной администрации Роман Романюк сообщил, что в Ковельской общине произошло несколько попаданий в объект критической инфраструктуры.
В результате обстрела травмированы 5 человек. К счастью, без погибших
Он добавил, что в результате падения обломков сбитых «шахедов» разрушены хозяйственные постройки и частный дом в с. Заречье Ковельского района.
Напомним
Накануне российские дроны попали в железнодорожные объекты Луцка, пассажиров эвакуировали.
Взрывы прогремели в центре Луцка во время массированной атаки российских дронов13.05.26, 13:38 • 32182 просмотра