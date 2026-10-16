Наслідки ворожої атаки на Волинь - що відомо про "прильоти" та яка ситуація з витоком аміаку

Волинська область перебуває під атакою ворога. Як повідомив голова Волинської ОВА Роман Романюк, під ударом опинився митний термінал та автостоянка з вантажівками. У ДСНС дали роз'яснення щодо витоку аміаку і додали - провели оперативні заходи, передає УНН.

Як повідомив голова Волинської ОВА Роман Романюк, область продовжує перебувати під атакою ворожих ударних БпЛА типу "Шахед", зокрема реактивних.

Яка ситуація у Луцьку та Ковелі після ворожих атак:

Наполегливо закликаю волинян залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги. Не нехтуйте власною безпекою та бережіть себе! - резюмував голова Волинської ОВА.

Як повідомили рятувальники, у Камінь-Каширському районі внаслідок атаки рф на приватне підприємство 1 людина загинула, ще 8 постраждали.

На місці події працювали фахівці радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС Волині. Вони встановили, що стався незначний витік аміаку та оперативно провели заходи з його осадження. Перевищення гранично допустимої концентрації аміаку за межами об’єкта не зафіксували