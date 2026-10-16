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Наслідки ворожої атаки на Волинь - що відомо про "прильоти" та яка ситуація з витоком аміаку

Київ • УНН

 • 7682 перегляди

На Волині внаслідок ударів рф загинула людина, 8 постраждали, горять вантажівки. ДСНС локалізувала незначний витік аміаку.

Наслідки ворожої атаки на Волинь - що відомо про "прильоти" та яка ситуація з витоком аміаку
Фото: ДСНС

Волинська область перебуває під атакою ворога. Як повідомив голова Волинської ОВА Роман Романюк, під ударом опинився митний термінал та автостоянка з вантажівками. У ДСНС дали роз'яснення щодо витоку аміаку і додали - провели оперативні заходи, передає УНН.

Наслідки атаки реактивних шахедів на Волинь

Як повідомив голова Волинської ОВА Роман Романюк, область продовжує перебувати під атакою ворожих ударних БпЛА типу "Шахед", зокрема реактивних.

Яка ситуація у Луцьку та Ковелі після ворожих атак: 

  • у Луцьку повторно зазнало ураження  підприємство з іноземними інвестиціями;
    • у Ковелі внаслідок атаки горять близько 10 вантажних автомобілів із напівпричепами. Є один постраждалий;
      • у Ковелі під ударом опинився і місцевий митний термінал. 

        Наполегливо закликаю волинян залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги. Не нехтуйте власною безпекою та бережіть себе! - резюмував голова Волинської ОВА.

        Що кажуть у ДСНС про масштаби витоку аміаку

        Як повідомили рятувальники, у Камінь-Каширському районі внаслідок атаки рф на приватне підприємство 1 людина загинула, ще 8 постраждали.

        На місці події працювали фахівці радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС Волині. Вони встановили, що стався незначний витік аміаку та оперативно провели заходи з його осадження. Перевищення гранично допустимої концентрації аміаку за межами об’єкта не зафіксували 

        - йдеться у повідомленні.
        Наслідки атаки рф на підприємство у Волинській області. Фото: ДСНС

        Нагадаємо

        Західні області України вранці 16 жовтня серед інших продовжують перебувати під російською атакою реактивними дронами. У Волинській області є загиблий і 8 постраждалих, без світла ще 270 тисяч людей, у Маневичах влада попередила про "можливу загрозу аварійної ситуації на одному з підприємств селища, яка може супроводжуватися викидом аміаку в атмосферне повітря". У Рівному 7 постраждалих. Під Львовом також відомо про постраждалого. 

        Антоніна Туманова

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