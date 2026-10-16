Последствия вражеской атаки на Волынь — что известно о «прилётах» и какова ситуация с утечкой аммиака

Фото: ГСЧС

Волынская область подвергается атаке врага. Как сообщил глава Волынской ОВА Роман Романюк, под удар попали таможенный терминал и автостоянка с грузовиками. В ГСЧС дали разъяснения по поводу утечки аммиака и добавили — провели оперативные мероприятия, передает УНН.

Последствия атаки реактивных «шахедов» на Волынь

Как сообщил глава Волынской ОВА Роман Романюк, область продолжает подвергаться атаке вражеских ударных БПЛА типа «Шахед», в частности реактивных.

Какая ситуация в Луцке и Ковеле после вражеских атак:

в Луцке повторно подверглось поражению предприятие с иностранными инвестициями;

в Ковеле в результате атаки горят около 10 грузовых автомобилей с полуприцепами. Есть один пострадавший;

в Ковеле под удар также попал местный таможенный терминал.

Настоятельно призываю волынян оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги. Не пренебрегайте собственной безопасностью и берегите себя! — подытожил глава Волынской ОВА.

Что говорят в ГСЧС о масштабах утечки аммиака

Как сообщили спасатели, в Камень-Каширском районе в результате атаки РФ на частное предприятие 1 человек погиб, еще 8 пострадали.

На месте происшествия работали специалисты радиационной, химической и биологической защиты ГСЧС Волыни. Они установили, что произошла незначительная утечка аммиака, и оперативно провели мероприятия по его осаждению. Превышения предельно допустимой концентрации аммиака за пределами объекта не зафиксировали — говорится в сообщении.

Последствия атаки РФ на предприятие в Волынской области. Фото: ГСЧС

Напомним

Западные области Украины утром 16 октября среди прочих продолжают подвергаться российской атаке реактивными дронами. В Волынской области есть погибший и 8 пострадавших, без света остаются еще 270 тысяч человек, в Маневичах власти предупредили о "возможной угрозе аварийной ситуации на одном из предприятий поселка, которая может сопровождаться выбросом аммиака в атмосферный воздух". В Ровно 7 пострадавших. Под Львовом также известно о пострадавшем.