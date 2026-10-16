Последствия вражеской атаки на Волынь — что известно о «прилётах» и какова ситуация с утечкой аммиака
Киев • УНН
На Волыни в результате ударов РФ погиб человек, 8 пострадали, горят грузовики. ГСЧС локализовала незначительную утечку аммиака.
Волынская область подвергается атаке врага. Как сообщил глава Волынской ОВА Роман Романюк, под удар попали таможенный терминал и автостоянка с грузовиками. В ГСЧС дали разъяснения по поводу утечки аммиака и добавили — провели оперативные мероприятия, передает УНН.
Последствия атаки реактивных «шахедов» на Волынь
Как сообщил глава Волынской ОВА Роман Романюк, область продолжает подвергаться атаке вражеских ударных БПЛА типа «Шахед», в частности реактивных.
Какая ситуация в Луцке и Ковеле после вражеских атак:
- в Луцке повторно подверглось поражению предприятие с иностранными инвестициями;
- в Ковеле в результате атаки горят около 10 грузовых автомобилей с полуприцепами. Есть один пострадавший;
- в Ковеле под удар также попал местный таможенный терминал.
Настоятельно призываю волынян оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги. Не пренебрегайте собственной безопасностью и берегите себя! — подытожил глава Волынской ОВА.
Что говорят в ГСЧС о масштабах утечки аммиака
Как сообщили спасатели, в Камень-Каширском районе в результате атаки РФ на частное предприятие 1 человек погиб, еще 8 пострадали.
На месте происшествия работали специалисты радиационной, химической и биологической защиты ГСЧС Волыни. Они установили, что произошла незначительная утечка аммиака, и оперативно провели мероприятия по его осаждению. Превышения предельно допустимой концентрации аммиака за пределами объекта не зафиксировали
Напомним
Западные области Украины утром 16 октября среди прочих продолжают подвергаться российской атаке реактивными дронами. В Волынской области есть погибший и 8 пострадавших, без света остаются еще 270 тысяч человек, в Маневичах власти предупредили о "возможной угрозе аварийной ситуации на одном из предприятий поселка, которая может сопровождаться выбросом аммиака в атмосферный воздух". В Ровно 7 пострадавших. Под Львовом также известно о пострадавшем.