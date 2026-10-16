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Отопление

Последствия вражеской атаки на Волынь — что известно о «прилётах» и какова ситуация с утечкой аммиака

Киев • УНН

 • 20258 просмотра

На Волыни в результате ударов РФ погиб человек, 8 пострадали, горят грузовики. ГСЧС локализовала незначительную утечку аммиака.

Последствия вражеской атаки на Волынь — что известно о «прилётах» и какова ситуация с утечкой аммиака
Фото: ГСЧС

Волынская область подвергается атаке врага. Как сообщил глава Волынской ОВА Роман Романюк, под удар попали таможенный терминал и автостоянка с грузовиками. В ГСЧС дали разъяснения по поводу утечки аммиака и добавили — провели оперативные мероприятия, передает УНН.

Последствия атаки реактивных «шахедов» на Волынь

Как сообщил глава Волынской ОВА Роман Романюк, область продолжает подвергаться атаке вражеских ударных БПЛА типа «Шахед», в частности реактивных.

Какая ситуация в Луцке и Ковеле после вражеских атак: 

  • в Луцке повторно подверглось поражению  предприятие с иностранными инвестициями;
    • в Ковеле в результате атаки горят около 10 грузовых автомобилей с полуприцепами. Есть один пострадавший;
      • в Ковеле под удар также попал местный таможенный терминал. 

        Настоятельно призываю волынян оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги. Не пренебрегайте собственной безопасностью и берегите себя! — подытожил глава Волынской ОВА.

        Что говорят в ГСЧС о масштабах утечки аммиака

        Как сообщили спасатели, в Камень-Каширском районе в результате атаки РФ на частное предприятие 1 человек погиб, еще 8 пострадали.

        На месте происшествия работали специалисты радиационной, химической и биологической защиты ГСЧС Волыни. Они установили, что произошла незначительная утечка аммиака, и оперативно провели мероприятия по его осаждению. Превышения предельно допустимой концентрации аммиака за пределами объекта не зафиксировали 

        — говорится в сообщении.
        Последствия атаки РФ на предприятие в Волынской области. Фото: ГСЧС

        Напомним

        Западные области Украины утром 16 октября среди прочих продолжают подвергаться российской атаке реактивными дронами. В Волынской области есть погибший и 8 пострадавших, без света остаются еще 270 тысяч человек, в Маневичах власти предупредили о "возможной угрозе аварийной ситуации на одном из предприятий поселка, которая может сопровождаться выбросом аммиака в атмосферный воздух". В Ровно 7 пострадавших. Под Львовом также известно о пострадавшем. 

        Антонина Туманова

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