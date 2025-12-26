росія атакувала порти та залізницю, пошкоджено локомотив, елеватори, склади, баржу та судна - віцепрем'єр
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки росії пошкоджено елеватори, склади, баржу та судна під прапорами Словаччини, Палау та Ліберії в Одеській та Миколаївській областях. Також є пошкодження Львівської залізниці по станції Ковель, включаючи локомотив та вантажний вагон.
росія вночі атакувала порти та залізницю. На Одещині пошкоджено елеватори, склади, баржу, судна під прапорами Словаччини та Республіки Палау, а на Миколаївщині - судно під прапором Ліберії, також є пошкодження Львівської залізниці по станції Ковель, повідомив у п'ятницю віце-прем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Telegram, пише УНН.
Ворог продовжує свої спроби знищити логістику морськими портами України та підірвати економіку та продовольчу безпеку. Порти Одещини всю ніч зазнавали безперервних ворожих ударів. Внаслідок влучання безпілотників пошкоджені елеватори, склади цивільних підприємств, баржа, судна під прапорами Словаччини та Республіки Палау
З його слів, "на місцях влучань рятувальники ліквідовують пожежі, працівники портів продовжують обстеження пошкоджень".
"Частково є перебої із електропостачанням, ремонтні бригади працюють над відновленням", - повідомив віцепрем'єр.
Під ударами російських безпілотників опинився і термінал на Миколаївщини. Пошкоджене судно під прапором Ліберії. На щастя, без постраждалих
За його словами, "відновлювальні роботи тривають".
Внаслідок атаки безпілотниками є пошкодження Львівської залізниці по станції Ковель. Пошкоджено локомотив та вантажний вагон, вибуховою хвилею вибито вікна цеху локомотивного депо. Працівники Укрзалізниці ліквідовують наслідки
"Попри цілеспрямований російський терор, логістична система України продовжує роботу", - наголосив віцепрем'єр.
