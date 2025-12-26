Россия атаковала порты и железную дорогу, повреждены локомотив, элеваторы, склады, баржа и суда - вице-премьер
Россия ночью атаковала порты и железную дорогу. В Одесской области повреждены элеваторы, склады, баржа, суда под флагами Словакии и Республики Палау, а в Николаевской области - судно под флагом Либерии, также есть повреждения Львовской железной дороги по станции Ковель, сообщил в пятницу вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в Telegram, пишет УНН.
Враг продолжает свои попытки уничтожить логистику морскими портами Украины и подорвать экономику и продовольственную безопасность. Порты Одесской области всю ночь подвергались непрерывным вражеским ударам. В результате попадания беспилотников повреждены элеваторы, склады гражданских предприятий, баржа, суда под флагами Словакии и Республики Палау
По его словам, "на местах попаданий спасатели ликвидируют пожары, работники портов продолжают обследование повреждений".
"Частично есть перебои с электроснабжением, ремонтные бригады работают над восстановлением", - сообщил вице-премьер.
Под ударами российских беспилотников оказался и терминал в Николаевской области. Повреждено судно под флагом Либерии. К счастью, без пострадавших
По его словам, "восстановительные работы продолжаются".
В результате атаки беспилотниками есть повреждения Львовской железной дороги по станции Ковель. Повреждены локомотив и грузовой вагон, взрывной волной выбиты окна цеха локомотивного депо. Работники Укрзализныци ликвидируют последствия
"Несмотря на целенаправленный российский террор, логистическая система Украины продолжает работу", - подчеркнул вице-премьер.
