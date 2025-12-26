$41.930.22
"Многое может решиться до нового года": Зеленский анонсировал возможную встречу с Трампом в ближайшее время
05:31 • 9596 просмотра
"Вакцинация - это о безопасности": в Минздраве рассказали о возможной реакции организма на прививку
25 декабря, 16:14 • 19903 просмотра
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 67713 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 09:42 • 67012 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
25 декабря, 09:37 • 81374 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
25 декабря, 09:14 • 40406 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
25 декабря, 08:33 • 29000 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30 • 21590 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 71614 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Главная
Эксклюзивы
Россия атаковала порты и железную дорогу, повреждены локомотив, элеваторы, склады, баржа и суда - вице-премьер

Киев • УНН

 • 1434 просмотра

В результате ночной атаки России повреждены элеваторы, склады, баржа и суда под флагами Словакии, Палау и Либерии в Одесской и Николаевской областях. Также есть повреждения Львовской железной дороги по станции Ковель, включая локомотив и грузовой вагон.

Россия атаковала порты и железную дорогу, повреждены локомотив, элеваторы, склады, баржа и суда - вице-премьер

Россия ночью атаковала порты и железную дорогу. В Одесской области повреждены элеваторы, склады, баржа, суда под флагами Словакии и Республики Палау, а в Николаевской области - судно под флагом Либерии, также есть повреждения Львовской железной дороги по станции Ковель, сообщил в пятницу вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в Telegram, пишет УНН.

Враг продолжает свои попытки уничтожить логистику морскими портами Украины и подорвать экономику и продовольственную безопасность. Порты Одесской области всю ночь подвергались непрерывным вражеским ударам. В результате попадания беспилотников повреждены элеваторы, склады гражданских предприятий, баржа, суда под флагами Словакии и Республики Палау

- написал Кулеба.

По его словам, "на местах попаданий спасатели ликвидируют пожары, работники портов продолжают обследование повреждений".

"Частично есть перебои с электроснабжением, ремонтные бригады работают над восстановлением", - сообщил вице-премьер.

Под ударами российских беспилотников оказался и терминал в Николаевской области. Повреждено судно под флагом Либерии. К счастью, без пострадавших

- указал Кулеба.

По его словам, "восстановительные работы продолжаются".

В результате атаки беспилотниками есть повреждения Львовской железной дороги по станции Ковель. Повреждены локомотив и грузовой вагон, взрывной волной выбиты окна цеха локомотивного депо. Работники Укрзализныци ликвидируют последствия

- сообщил Кулеба.

"Несмотря на целенаправленный российский террор, логистическая система Украины продолжает работу", - подчеркнул вице-премьер.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеУНН-Одесса
