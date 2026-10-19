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Перебої зі світлом після атаки рф у низці областей, у тому числі на заході

Київ • УНН

 • 1980 перегляди

У низці областей України зафіксували знеструмлення після атаки рф. На Волині без електрики залишилися близько 66 тисяч точок обліку.

Перебої зі світлом після атаки рф у низці областей, у тому числі на заході

Перебої зі світлом фіксують на ранок 19 жовтня у низці областей України, у тому числі західних, після атаки рф. Про це УНН пише з посиланням на дані місцевої влади.

Волинська область

"Наша область знову зазнала масованої атаки реактивники шахедами. Упродовж ночі та ранку на область було націлено близько 15 ворожих безпілотників. Найбільше під атакою опинилися Ковель, Маневичі, Луцьк. Внаслідок влучань та падінь уламків дронів постраждала критична інфраструктура та цивільна інфраструктура. На щастя, інформації про травмованих та загиблих немає. Тож станом на зараз без електропостачання близько 66 тис. точок обліку", - написав у соцмережах т.в.о. голови Волинської ОВА Роман Романюк в оперативній інформації станом на 09:30 19 жовтня щодо атаки дронів на Волинь.

З його слів, ліквідація наслідків атак триває. "Всі служби працюють над цим, коли дозволяє безпекова ситуація", - зазначив він.

Рівненська область

"За наслідками ворожих атак маємо знеструмлення у різних куточках Рівненщини. Найбільше - у Рівненському районі", - вказав голова Рівненської ОВА Олександр Коваль у соцмережах 19 жовтня.

За його словами, нові атаки ускладнюють роботу енергетиків з відновлення. 

Житомирська область

"Два дні поспіль ворог не припиняє спроб знищити критичну інфрастуру Житомирщини. Під ударом - об'єкти енергетики. Наразі інформації про загиблих та постраждалих внаслідок ударів не надходило. Пожежі, що виникли на місці влучаннь, попри загрозу нанесення повторних ударів, ліквідували рятувальники ДСНС. Енергетики області працюють над відновленням електропостачання", - зазначив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко у соцмережах.

Вінницька область

"Ворог продовжує масовану атаку по енергетичній інфраструктурі. Внаслідок чергового обстрілу є руйнування і на Вінниччині.В частині Вінницької області та обласного центру наразі відсутнє електропостачання та водопостачання", - зазначила у соцмережах голова Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

З її слів, відповідальні служби працюють над відновленням.

Львівська область

"У селі Зубра Львівського району, за інформацією на цю годину, пошкоджені 6 житлових будинків та 6 автівок.Попередньо, близько 08:50 наші воїни ППО збили ворожий безпілотник, уламки впали на приватну територію.Інформації про постраждалих наразі не надходило. На місці працюють всі профільні служби", - написав у соцмережах голова Львівської ОВА Максим Козицький у соцмережах.

рф атакувала балістикою, знешкодили 4 "Іскандери-К" і до 73% реактивних дронів19.10.26, 09:22 • 2030 переглядiв

Юлія Шрамко

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