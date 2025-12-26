$41.930.22
12:21 • 4994 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
11:18 • 16312 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
10:40 • 13620 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
10:39 • 12081 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
10:07 • 15246 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
09:23 • 17852 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
08:30 • 33504 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
08:22 • 16634 перегляди
Російські атаки залишили без світла жителів у 5 областях, графіки відключень майже у всіх регіонах - Міненерго
Ексклюзив
08:10 • 31212 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
26 грудня, 06:47 • 16019 перегляди
"Багато може вирішитися до нового року": Зеленський анонсував можливу зустріч з Трампом найближчим часом
Російські "шахеди" знову атакували критичну інфраструктуру на Волині, до 8 тис. споживачів без світла

Київ • УНН

 • 1280 перегляди

Внаслідок атаки російських дронів на критичну інфраструктуру Волинської області близько 8 тисяч абонентів залишилися без електропостачання. Постраждалих та загиблих немає, відновлювальні роботи тривають.

Російські "шахеди" знову атакували критичну інфраструктуру на Волині, до 8 тис. споживачів без світла

У Волинській області запущені російськими військами дрони-"шахеди" знову атакували критичну інфраструктуру, без електропостачання залишилося близько 8 тисяч абонентів, повідомив у п'ятницю голова Волинської ОВА Іван Рудницький у Telegram, пише УНН.

Неспокійним виявився день. Від ранку повітряна тривога оголошувалась двічі у Камені-Каширському і Ковельському районах та один раз – у Луцькому. Зокрема, ворожі шахеди знову атакували критичну інфраструктуру Волині. Обійшлося без травмованих та загиблих. Наразі без енергопостачання – близько 8 тисяч абонентів

- написав Рудницький.

З його слів, "відновлювальні роботи тривають".

росія атакувала порти та залізницю, пошкоджено локомотив, елеватори, склади, баржу та судна - віцепрем'єр26.12.25, 09:49 • 3732 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Енергетика
Повітряна тривога
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Волинська область
Шахед-136
Ковель
Луцьк