Російські "шахеди" знову атакували критичну інфраструктуру на Волині, до 8 тис. споживачів без світла
Київ • УНН
Внаслідок атаки російських дронів на критичну інфраструктуру Волинської області близько 8 тисяч абонентів залишилися без електропостачання. Постраждалих та загиблих немає, відновлювальні роботи тривають.
У Волинській області запущені російськими військами дрони-"шахеди" знову атакували критичну інфраструктуру, без електропостачання залишилося близько 8 тисяч абонентів, повідомив у п'ятницю голова Волинської ОВА Іван Рудницький у Telegram, пише УНН.
Неспокійним виявився день. Від ранку повітряна тривога оголошувалась двічі у Камені-Каширському і Ковельському районах та один раз – у Луцькому. Зокрема, ворожі шахеди знову атакували критичну інфраструктуру Волині. Обійшлося без травмованих та загиблих. Наразі без енергопостачання – близько 8 тисяч абонентів
З його слів, "відновлювальні роботи тривають".
