Российские "шахеды" снова атаковали критическую инфраструктуру на Волыни, до 8 тыс. потребителей без света
Киев • УНН
В результате атаки российских дронов на критическую инфраструктуру Волынской области около 8 тысяч абонентов остались без электроснабжения. Пострадавших и погибших нет, восстановительные работы продолжаются.
В Волынской области запущенные российскими войсками дроны-"шахеды" снова атаковали критическую инфраструктуру, без электроснабжения осталось около 8 тысяч абонентов, сообщил в пятницу глава Волынской ОВА Иван Рудницкий в Telegram, пишет УНН.
Беспокойным оказался день. С утра воздушная тревога объявлялась дважды в Камень-Каширском и Ковельском районах и один раз – в Луцком. В частности, вражеские шахеды снова атаковали критическую инфраструктуру Волыни. Обошлось без травмированных и погибших. Сейчас без энергоснабжения – около 8 тысяч абонентов
По его словам, "восстановительные работы продолжаются".
