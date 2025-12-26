$41.930.22
12:21
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
11:18
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
10:40
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
10:39
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
10:07
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
09:23
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
08:30
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
08:22
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Эксклюзив
08:10
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
26 декабря, 06:47
"Многое может решиться до нового года": Зеленский анонсировал возможную встречу с Трампом в ближайшее время
Российские "шахеды" снова атаковали критическую инфраструктуру на Волыни, до 8 тыс. потребителей без света

Киев • УНН

 1046 просмотра

В результате атаки российских дронов на критическую инфраструктуру Волынской области около 8 тысяч абонентов остались без электроснабжения. Пострадавших и погибших нет, восстановительные работы продолжаются.

Российские "шахеды" снова атаковали критическую инфраструктуру на Волыни, до 8 тыс. потребителей без света

В Волынской области запущенные российскими войсками дроны-"шахеды" снова атаковали критическую инфраструктуру, без электроснабжения осталось около 8 тысяч абонентов, сообщил в пятницу глава Волынской ОВА Иван Рудницкий в Telegram, пишет УНН.

Беспокойным оказался день. С утра воздушная тревога объявлялась дважды в Камень-Каширском и Ковельском районах и один раз – в Луцком. В частности, вражеские шахеды снова атаковали критическую инфраструктуру Волыни. Обошлось без травмированных и погибших. Сейчас без энергоснабжения – около 8 тысяч абонентов

- написал Рудницкий.

По его словам, "восстановительные работы продолжаются".

россия атаковала порты и железную дорогу, повреждены локомотив, элеваторы, склады, баржа и суда - вице-премьер26.12.25, 09:49 • 3712 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Энергетика
Воздушная тревога
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Волынская область
Шахед-136
Ковель
Луцк