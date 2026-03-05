рф збільшує використання "Шахедів" для атак по залізниці України - ISW
Київ • УНН
російські війська інтенсифікують удари по залізничній інфраструктурі України з липня 2025 року, а також збільшують використання дронів "Шахед" як на фронті, так і для атак на критичну інфраструктуру. Це призводить до загибелі та поранень мирних мешканців.
російські війська посилюють удари по українській залізниці і збільшують використання дронів "Шахед" як на лінії фронту, так і в рамках атак на критичну інфраструктуру. Про це повідомляє УНН з посиланням на Інститут вивчення війни.
Деталі
Як зазначається в аналізі ISW, росіяни стали інтенсивніше атакувати залізничну інфраструктуру України з липня 2025 року з метою досягти часткового ефекту повітряної блокади поля бою і погіршити ефективність оборони України на полі бою.
Так, на початку березня, росіяни атакували поїзд у Миколаєві. Також вони били по поїзду зі сполученням Дніпро-Ковель, а ще вдарили по приміському поїзду в Кривому Розі Дніпропетровської області. Внаслідок останнього воєнного злочину загинула людина, ще 10 людей постраждало.
Армія держави-окупанта посилює удари дронами "Шахед" по цілях, що розташовані біля фронту - від 0 до 20 кілометрів від лінії зіткнення. За даними ISW, росіяни надають перевагу "Шахедам" на фронті, тому що ці дрони можуть нести більший вантаж, ніж FPV-дрони. Це дозволяє росіянам знищувати більш укріплені споруди.
У Миколаєві російський дрон атакував вагон потяга і поранив залізничника, у березні вже 18 ударів рф по залізниці04.03.26, 10:00 • 5286 переглядiв