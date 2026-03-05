рф збільшує використання "Шахедів" для атак по залізниці України - ISW

$43.450.22
4 березня, 20:04
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 12:44
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Німеччина передала Укрзалізниці перші 13 авто для відновлення інфраструктури4 березня, 21:35 • 11287 перегляди
Софія Ротару вшанувала пам’ять Володимира Івасюка, якому виповнилося б 77Photo4 березня, 21:48 • 11833 перегляди
Сенат США провалив голосування щодо обмеження повноважень Трампа на ведення війни в ІраніVideo4 березня, 21:59 • 9328 перегляди
США схвалили будівництво першого за багато років комерційного ядерного реактора нового покоління4 березня, 23:53 • 11668 перегляди
Уряд Китаю наказав нафтопереробним заводам припинити експорт палива через війну в Перській затоці04:30 • 19169 перегляди
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo4 березня, 15:53 • 33373 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
4 березня, 15:27
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
4 березня, 13:52
Що таке генеративний ШІ та як він працює4 березня, 11:48 • 46466 перегляди
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ4 березня, 11:44 • 45665 перегляди
Дональд Трамп
Керолайн Левітт
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Марк Карні
Сполучені Штати Америки
Іран
Україна
Білий дім
Ізраїль
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 18492 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto4 березня, 12:28 • 34691 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 39168 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 46387 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 50153 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Золото
Опалення

рф збільшує використання "Шахедів" для атак по залізниці України - ISW

Київ • УНН

 • 428 перегляди

російські війська інтенсифікують удари по залізничній інфраструктурі України з липня 2025 року, а також збільшують використання дронів "Шахед" як на фронті, так і для атак на критичну інфраструктуру. Це призводить до загибелі та поранень мирних мешканців.

російські війська посилюють удари по українській залізниці і збільшують використання дронів "Шахед" як на лінії фронту, так і в рамках атак на критичну інфраструктуру. Про це повідомляє УНН з посиланням на Інститут вивчення війни.

Деталі

Як зазначається в аналізі ISW, росіяни стали інтенсивніше атакувати залізничну інфраструктуру України з липня 2025 року з метою досягти часткового ефекту повітряної блокади поля бою і погіршити ефективність оборони України на полі бою.

Так, на початку березня, росіяни атакували поїзд у Миколаєві. Також вони били по поїзду зі сполученням Дніпро-Ковель, а ще вдарили по приміському поїзду в Кривому Розі Дніпропетровської області. Внаслідок останнього воєнного злочину загинула людина, ще 10 людей постраждало.

Армія держави-окупанта посилює удари дронами "Шахед" по цілях, що розташовані біля фронту - від 0 до 20 кілометрів від лінії зіткнення. За даними ISW, росіяни надають перевагу "Шахедам" на фронті, тому що ці дрони можуть нести більший вантаж, ніж FPV-дрони. Це дозволяє росіянам знищувати більш укріплені споруди.

У Миколаєві російський дрон атакував вагон потяга і поранив залізничника, у березні вже 18 ударів рф по залізниці04.03.26, 10:00 • 5286 переглядiв

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Дніпропетровська область
Інститут вивчення війни
Дніпро (місто)
Шахед-136
Ковель
Україна
Кривий Ріг
Миколаїв