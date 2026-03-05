рф увеличивает использование "Шахедов" для атак по железной дороге Украины - ISW

$43.450.22
50.460.14
ukenru
4 марта, 20:04 • 15232 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36 • 41940 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 51722 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 58472 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
4 марта, 12:44 • 36574 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
4 марта, 09:19 • 35155 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 59100 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 81738 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 69056 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 70059 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
4м/с
82%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Германия передала Укрзализныце первые 13 автомобилей для восстановления инфраструктуры4 марта, 21:35 • 11632 просмотра
София Ротару почтила память Владимира Ивасюка, которому исполнилось бы 77Photo4 марта, 21:48 • 12148 просмотра
Сенат США провалил голосование по ограничению полномочий Трампа на ведение войны в ИранеVideo4 марта, 21:59 • 9922 просмотра
США одобрили строительство первого за многие годы коммерческого ядерного реактора нового поколения4 марта, 23:53 • 12057 просмотра
Правительство Китая приказало нефтеперерабатывающим заводам прекратить экспорт топлива из-за войны в Персидском заливе04:30 • 21158 просмотра
публикации
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожайPhoto4 марта, 15:53 • 33741 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 51711 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 58464 просмотра
Что такое генеративный ИИ и как он работает4 марта, 11:48 • 46808 просмотра
Репутация клиники должна стать новым критерием отбора партнеров НСЗУ4 марта, 11:44 • 46012 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Каролин Ливитт
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Марк Карни
Актуальные места
Соединённые Штаты
Иран
Украина
Белый дом
Израиль
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo4 марта, 15:04 • 18715 просмотра
Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее ЛондонаPhoto4 марта, 12:28 • 34917 просмотра
MamaRika с ребенком оказалась в ловушке в ОАЭ: болезнь и проблемы с эвакуациейPhoto3 марта, 17:13 • 39369 просмотра
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"Video3 марта, 14:39 • 46576 просмотра
Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сетьPhoto3 марта, 12:11 • 50337 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Золото
Отопление

рф увеличивает использование "Шахедов" для атак по железной дороге Украины - ISW

Киев • УНН

 • 762 просмотра

российские войска интенсифицируют удары по железнодорожной инфраструктуре Украины с июля 2025 года, а также увеличивают использование дронов "Шахед" как на фронте, так и для атак на критическую инфраструктуру. Это приводит к гибели и ранениям мирных жителей.

рф увеличивает использование "Шахедов" для атак по железной дороге Украины - ISW

российские войска усиливают удары по украинской железной дороге и увеличивают использование дронов "Шахед" как на линии фронта, так и в рамках атак на критическую инфраструктуру. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Институт изучения войны.

Детали

Как отмечается в анализе ISW, россияне стали интенсивнее атаковать железнодорожную инфраструктуру Украины с июля 2025 года с целью достичь частичного эффекта воздушной блокады поля боя и ухудшить эффективность обороны Украины на поле боя.

Так, в начале марта россияне атаковали поезд в Николаеве. Также они били по поезду сообщением Днепр-Ковель, а еще ударили по пригородному поезду в Кривом Роге Днепропетровской области. В результате последнего военного преступления погиб человек, еще 10 человек пострадали.

Армия государства-оккупанта усиливает удары дронами "Шахед" по целям, расположенным у фронта - от 0 до 20 километров от линии соприкосновения. По данным ISW, россияне отдают предпочтение "Шахедам" на фронте, потому что эти дроны могут нести больший груз, чем FPV-дроны. Это позволяет россиянам уничтожать более укрепленные сооружения.

В Николаеве российский дрон атаковал вагон поезда и ранил железнодорожника, в марте уже 18 ударов рф по железной дороге04.03.26, 10:00 • 5290 просмотров

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Днепропетровская область
Институт изучения войны
Днепр (город)
Шахед-136
Ковель
Украина
Кривой Рог
Николаев