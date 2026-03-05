рф увеличивает использование "Шахедов" для атак по железной дороге Украины - ISW
Киев • УНН
российские войска интенсифицируют удары по железнодорожной инфраструктуре Украины с июля 2025 года, а также увеличивают использование дронов "Шахед" как на фронте, так и для атак на критическую инфраструктуру. Это приводит к гибели и ранениям мирных жителей.
российские войска усиливают удары по украинской железной дороге и увеличивают использование дронов "Шахед" как на линии фронта, так и в рамках атак на критическую инфраструктуру. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Институт изучения войны.
Детали
Как отмечается в анализе ISW, россияне стали интенсивнее атаковать железнодорожную инфраструктуру Украины с июля 2025 года с целью достичь частичного эффекта воздушной блокады поля боя и ухудшить эффективность обороны Украины на поле боя.
Так, в начале марта россияне атаковали поезд в Николаеве. Также они били по поезду сообщением Днепр-Ковель, а еще ударили по пригородному поезду в Кривом Роге Днепропетровской области. В результате последнего военного преступления погиб человек, еще 10 человек пострадали.
Армия государства-оккупанта усиливает удары дронами "Шахед" по целям, расположенным у фронта - от 0 до 20 километров от линии соприкосновения. По данным ISW, россияне отдают предпочтение "Шахедам" на фронте, потому что эти дроны могут нести больший груз, чем FPV-дроны. Это позволяет россиянам уничтожать более укрепленные сооружения.
