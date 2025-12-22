$42.340.00
Стовпи вогню над Таманню: дрони паралізували роботу стратегічного порту в рф
21 грудня, 20:13 • 16160 перегляди
Переговори у Флориді: сторони зосередилися на чотирьох основних документах - Умєров
Ексклюзив
21 грудня, 12:47 • 23614 перегляди
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
21 грудня, 09:49 • 32202 перегляди
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
21 грудня, 09:21 • 32223 перегляди
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
20 грудня, 17:28 • 44561 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 69712 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 78102 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 45088 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 38244 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
На Житомирщині вантажний потяг зійшов з рейок, кілька маршрутів змінено – Укрзалізниця

Київ • УНН

 • 304 перегляди

На Житомирщині вантажний потяг зійшов з рейок, пошкодивши колію та спричинивши аварійну ситуацію з пасажирським поїздом №45/46 Харків – Ужгород. Травми отримали машиніст та помічник вантажного поїзда, а також одна пасажирка.

На Житомирщині вантажний потяг зійшов з рейок, кілька маршрутів змінено – Укрзалізниця

На Житомирщині поблизу Коростеня сталася серйозна залізнична аварія: через схід вантажних вагонів було пошкоджено суміжну колію, що призвело до аварійної ситуації з пасажирським поїздом №45/46 Харків – Ужгород. Локомотив пасажирського складу також зійшов з рейок під час екстреного гальмування. Про це повідомляє Укрзалізниця, пише УНН.

Деталі

Серед пасажирів обійшлося без важких травм, лише одна жінка отримала незначний поріз склом. Проте серйозніші травми отримали працівники залізниці.

Травмовано бригаду вантажного поїзда, машиніста й помічника. Обидва шпиталізовані, поруч наші колеги – повідомили в Укрзалізниці.

Масштабні затримки та зміна маршрутів

Через блокування ділянки поїзди західного напрямку та міжнародні рейси з Польщі перенаправлено в об'їзд через Шепетівку, Козятин та Фастів. Затримки становлять від 3 годин.

Поїзди, що змінили маршрут:

  • На Київ: №92 (Львів), №30 (Ужгород), №8/150 (Чернівці), №52 (Перемишль), №68/20 (Варшава, Холм), №108 (Солотвино).
    • В інші регіони: №1/123 Харків – Івано-Франківськ, №44/50 Івано-Франківськ – Черкаси.
      • Поїзд №98 Ковель – Київ прямуватиме через Житомир із меншою затримкою.

        Для пасажирів, які прямують до Коростеня, організовано приміські шатли зі станції Шепетівка. Ремонтні бригади працюють над відновленням пошкодженої ділянки.

        Степан Гафтко

