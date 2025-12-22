На Житомирщині вантажний потяг зійшов з рейок, кілька маршрутів змінено – Укрзалізниця
Київ • УНН
На Житомирщині вантажний потяг зійшов з рейок, пошкодивши колію та спричинивши аварійну ситуацію з пасажирським поїздом №45/46 Харків – Ужгород. Травми отримали машиніст та помічник вантажного поїзда, а також одна пасажирка.
На Житомирщині поблизу Коростеня сталася серйозна залізнична аварія: через схід вантажних вагонів було пошкоджено суміжну колію, що призвело до аварійної ситуації з пасажирським поїздом №45/46 Харків – Ужгород. Локомотив пасажирського складу також зійшов з рейок під час екстреного гальмування. Про це повідомляє Укрзалізниця, пише УНН.
Деталі
Серед пасажирів обійшлося без важких травм, лише одна жінка отримала незначний поріз склом. Проте серйозніші травми отримали працівники залізниці.
Травмовано бригаду вантажного поїзда, машиніста й помічника. Обидва шпиталізовані, поруч наші колеги – повідомили в Укрзалізниці.
Масштабні затримки та зміна маршрутів
Через блокування ділянки поїзди західного напрямку та міжнародні рейси з Польщі перенаправлено в об'їзд через Шепетівку, Козятин та Фастів. Затримки становлять від 3 годин.
Поїзди, що змінили маршрут:
- На Київ: №92 (Львів), №30 (Ужгород), №8/150 (Чернівці), №52 (Перемишль), №68/20 (Варшава, Холм), №108 (Солотвино).
- В інші регіони: №1/123 Харків – Івано-Франківськ, №44/50 Івано-Франківськ – Черкаси.
- Поїзд №98 Ковель – Київ прямуватиме через Житомир із меншою затримкою.
Для пасажирів, які прямують до Коростеня, організовано приміські шатли зі станції Шепетівка. Ремонтні бригади працюють над відновленням пошкодженої ділянки.
