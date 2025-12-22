В Житомирской области грузовой поезд сошел с рельсов, несколько маршрутов изменены – Укрзализныця

$42.340.00
49.590.00
ukenru
01:25 • 8762 просмотра
Столбы огня над Таманью: дроны парализовали работу стратегического порта в РФ
21 декабря, 20:13 • 18214 просмотра
Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров
Эксклюзив
21 декабря, 12:47 • 24599 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
21 декабря, 09:49 • 33085 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
21 декабря, 09:21 • 32885 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 44944 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 70039 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 78777 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 45174 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 38332 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.4м/с
89%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Стармер и Трамп во Флориде обсудили будущее Украины21 декабря, 19:28 • 6716 просмотра
Макрон объявил о строительстве нового авианосца для Франции, несмотря на бюджетный кризис21 декабря, 19:45 • 2814 просмотра
Звезда хорроров Джеймс Рэнсон умер в 46 лет: судмедэксперты назвали причину21 декабря, 21:19 • 10366 просмотра
"Почитать родителей, а не отправлять деньги в Украину": Вэнс назвал приоритеты администрации Трампа02:55 • 5116 просмотра
Переговоры в Майами завершены: спецпосланник путина дмитриев покинул Флориду03:48 • 8910 просмотра
публикации
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 22480 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 45201 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 78776 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 116289 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 85475 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Николас Мадуро
Джеффри Эпштейн
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Белый дом
Венесуэла
Реклама
УНН Lite
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 18219 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 20030 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ20 декабря, 15:32 • 32239 просмотра
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto20 декабря, 13:40 • 54946 просмотра
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo19 декабря, 17:00 • 37895 просмотра
Актуальное
Техника
Золото
Социальная сеть
Дипломатка
Фильм

В Житомирской области грузовой поезд сошел с рельсов, несколько маршрутов изменены – Укрзализныця

Киев • УНН

 • 1396 просмотра

В Житомирской области грузовой поезд сошел с рельсов, повредив путь и вызвав аварийную ситуацию с пассажирским поездом №45/46 Харьков – Ужгород. Травмы получили машинист и помощник грузового поезда, а также одна пассажирка.

В Житомирской области грузовой поезд сошел с рельсов, несколько маршрутов изменены – Укрзализныця

В Житомирской области вблизи Коростеня произошла серьезная железнодорожная авария: из-за схода грузовых вагонов был поврежден смежный путь, что привело к аварийной ситуации с пассажирским поездом №45/46 Харьков – Ужгород. Локомотив пассажирского состава также сошел с рельсов во время экстренного торможения. Об этом сообщает Укрзализныця, пишет УНН.

Детали

Среди пассажиров обошлось без тяжелых травм, только одна женщина получила незначительный порез стеклом. Однако более серьезные травмы получили работники железной дороги.

Травмирована бригада грузового поезда, машинист и помощник. Оба госпитализированы, рядом наши коллеги – сообщили в Укрзализныце.

Масштабные задержки и изменение маршрутов

Из-за блокировки участка поезда западного направления и международные рейсы из Польши перенаправлены в объезд через Шепетовку, Казатин и Фастов. Задержки составляют от 3 часов.

Поезда, изменившие маршрут:

  • На Киев: №92 (Львов), №30 (Ужгород), №8/150 (Черновцы), №52 (Перемышль), №68/20 (Варшава, Холм), №108 (Солотвино).
    • В другие регионы: №1/123 Харьков – Ивано-Франковск, №44/50 Ивано-Франковск – Черкассы.
      • Поезд №98 Ковель – Киев будет следовать через Житомир с меньшей задержкой.

        Для пассажиров, следующих в Коростень, организованы пригородные шаттлы со станции Шепетовка. Ремонтные бригады работают над восстановлением поврежденного участка.

        Укрзалізниця назначает дополнительную группу вагонов в Кишинев из Одессы и Киева20.12.25, 10:07 • 5510 просмотров

        Степан Гафтко

        Общество
        Кишинёв
        Житомирская область
        Fastiv
        Украинская железная дорога
        Коростень
        Варшава
        Ковель
        Ужгород
        Черновцы
        Ивано-Франковск
        Черкассы
        Львов
        Одесса
        Киев
        Харьков
        Польша