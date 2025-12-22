В Житомирской области грузовой поезд сошел с рельсов, несколько маршрутов изменены – Укрзализныця
Киев • УНН
В Житомирской области грузовой поезд сошел с рельсов, повредив путь и вызвав аварийную ситуацию с пассажирским поездом №45/46 Харьков – Ужгород. Травмы получили машинист и помощник грузового поезда, а также одна пассажирка.
В Житомирской области вблизи Коростеня произошла серьезная железнодорожная авария: из-за схода грузовых вагонов был поврежден смежный путь, что привело к аварийной ситуации с пассажирским поездом №45/46 Харьков – Ужгород. Локомотив пассажирского состава также сошел с рельсов во время экстренного торможения. Об этом сообщает Укрзализныця, пишет УНН.
Детали
Среди пассажиров обошлось без тяжелых травм, только одна женщина получила незначительный порез стеклом. Однако более серьезные травмы получили работники железной дороги.
Травмирована бригада грузового поезда, машинист и помощник. Оба госпитализированы, рядом наши коллеги – сообщили в Укрзализныце.
Масштабные задержки и изменение маршрутов
Из-за блокировки участка поезда западного направления и международные рейсы из Польши перенаправлены в объезд через Шепетовку, Казатин и Фастов. Задержки составляют от 3 часов.
Поезда, изменившие маршрут:
- На Киев: №92 (Львов), №30 (Ужгород), №8/150 (Черновцы), №52 (Перемышль), №68/20 (Варшава, Холм), №108 (Солотвино).
- В другие регионы: №1/123 Харьков – Ивано-Франковск, №44/50 Ивано-Франковск – Черкассы.
- Поезд №98 Ковель – Киев будет следовать через Житомир с меньшей задержкой.
Для пассажиров, следующих в Коростень, организованы пригородные шаттлы со станции Шепетовка. Ремонтные бригады работают над восстановлением поврежденного участка.
Укрзалізниця назначает дополнительную группу вагонов в Кишинев из Одессы и Киева20.12.25, 10:07 • 5510 просмотров