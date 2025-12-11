$42.280.10
Керівник Microsoft обіцяє припинити роботу зі штучним інтелектом, якщо це загрожуватиме людству

Керівник відділу ШІ Microsoft Мустафа Сулейман заявив, що компанія прагне створити суперінтелект, який відповідатиме інтересам людства. Він пообіцяв припинити роботу, якщо ШІ становитиме загрозу, наголосивши, що система, яка може вийти з-під контролю, не буде розроблятися.

Керівник відділу штучного інтелекту Microsoft Мустафа Сулейман заявив, що компанія має намір створити суперінтелект, який відповідатиме інтересам людства, проте пообіцяв припинити таку роботу, якщо вона становитиме загрозу для людей. Про це пише видання Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Як заявив Сулейман, Microsoft має намір створити суперінтелект, який "відповідатиме інтересам людства", однак пообіцяв припинити таку роботу, якщо вона становитиме загрозу для людей.

Ми не будемо продовжувати розробляти систему, яка може вислизнути з-під контролю

- заявив Сулейман.

Видання зазначає, що Сулейман приєднався до Microsoft на початку минулого року після того, як компанія придбала інтелектуальну власність та значну частину персоналу його стартапу Inflection AI. Microsoft, яка раніше покладалася на OpenAI для більшості своїх інструментів штучного інтелекту, доручила Сулейману створювати продукти, здатні конкурувати з найкращими в галузі.

Нагадаємо

Штучний інтелект швидко стає частиною повсякденного життя українців. 42% дорослих і 70% підлітків користуються інструментами ШІ на постійній основі.

Павло Башинський

