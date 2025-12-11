Руководитель Microsoft обещает прекратить работу с искусственным интеллектом, если это будет угрожать человечеству

$42.280.10
17:49 • 3042 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
17:00 • 7390 просмотра
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
14:13 • 12703 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
13:51 • 16233 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
13:44 • 22736 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
11 декабря, 12:12 • 16460 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11 декабря, 11:59 • 18569 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11 декабря, 11:58 • 16050 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11 декабря, 11:00 • 16383 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
11 декабря, 10:29 • 16753 просмотра
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
Дроны атаковали ТЭЦ в смоленской области, которая обеспечивает оборонную промышленность рф - ЦПД11 декабря, 10:02 • 20846 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 20881 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 34949 просмотра
ВСУ вывесили флаг Украины в Покровске: оборона города продолжаетсяVideo11 декабря, 11:42 • 19232 просмотра
В Вашингтоне обсуждали создание C5 с Китаем и россией в противовес G7 - СМИ11 декабря, 12:39 • 3748 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
13:44 • 22736 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 34951 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Эксклюзив
11 декабря, 08:43 • 40011 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 51470 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 52620 просмотра
Марк Рютте
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Сэм Альтман
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Великобритания
Польша
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 20885 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 27993 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 33553 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 29384 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 38166 просмотра
Техника
ЧатГПТ
Отопление
The Economist
Социальная сеть

Руководитель отдела ИИ Microsoft Мустафа Сулейман заявил, что компания стремится создать суперинтеллект, который будет отвечать интересам человечества. Он пообещал прекратить работу, если ИИ будет представлять угрозу, подчеркнув, что система, которая может выйти из-под контроля, не будет разрабатываться.

Руководитель Microsoft обещает прекратить работу с искусственным интеллектом, если это будет угрожать человечеству

Руководитель отдела искусственного интеллекта Microsoft Мустафа Сулейман заявил, что компания намерена создать суперинтеллект, который будет отвечать интересам человечества, однако пообещал прекратить такую работу, если она будет представлять угрозу для людей. Об этом пишет издание Bloomberg, передает УНН.

Подробности

Как заявил Сулейман, Microsoft намерена создать суперинтеллект, который "будет отвечать интересам человечества", однако пообещал прекратить такую работу, если она будет представлять угрозу для людей.

Мы не будем продолжать разрабатывать систему, которая может выйти из-под контроля

- заявил Сулейман.

Издание отмечает, что Сулейман присоединился к Microsoft в начале прошлого года после того, как компания приобрела интеллектуальную собственность и значительную часть персонала его стартапа Inflection AI. Microsoft, которая ранее полагалась на OpenAI для большинства своих инструментов искусственного интеллекта, поручила Сулейману создавать продукты, способные конкурировать с лучшими в отрасли.

Напомним

Искусственный интеллект быстро становится частью повседневной жизни украинцев. 42% взрослых и 70% подростков пользуются инструментами ИИ на постоянной основе.

Павел Башинский

Технологии
Техника
OpenAI
Bloomberg L.P.
Украина