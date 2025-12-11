Руководитель Microsoft обещает прекратить работу с искусственным интеллектом, если это будет угрожать человечеству
Киев • УНН
Руководитель отдела искусственного интеллекта Microsoft Мустафа Сулейман заявил, что компания намерена создать суперинтеллект, который будет отвечать интересам человечества, однако пообещал прекратить такую работу, если она будет представлять угрозу для людей. Об этом пишет издание Bloomberg, передает УНН.
Подробности
Как заявил Сулейман, Microsoft намерена создать суперинтеллект, который "будет отвечать интересам человечества", однако пообещал прекратить такую работу, если она будет представлять угрозу для людей.
Мы не будем продолжать разрабатывать систему, которая может выйти из-под контроля
Издание отмечает, что Сулейман присоединился к Microsoft в начале прошлого года после того, как компания приобрела интеллектуальную собственность и значительную часть персонала его стартапа Inflection AI. Microsoft, которая ранее полагалась на OpenAI для большинства своих инструментов искусственного интеллекта, поручила Сулейману создавать продукты, способные конкурировать с лучшими в отрасли.
Напомним
Искусственный интеллект быстро становится частью повседневной жизни украинцев. 42% взрослых и 70% подростков пользуются инструментами ИИ на постоянной основе.