Илон Маск запускает в Сальвадоре общенациональную образовательную программу на базе ИИ

$42.270.00
49.520.00
ukenru
13 декабря, 15:54 • 13297 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26 • 22228 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
13 декабря, 15:01 • 19003 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13 декабря, 13:58 • 19370 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13 декабря, 13:41 • 17736 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
13 декабря, 12:30 • 13622 просмотра
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
13 декабря, 11:00 • 14591 просмотра
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
13 декабря, 10:39 • 14720 просмотра
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
13 декабря, 09:59 • 13099 просмотра
Более миллиона потребителей без света после ночной атаки рф - МВДPhoto
13 декабря, 08:44 • 13484 просмотра
Европа опасается троянского коня для россии в плане Трампа для Украины - Bloomberg
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
1.5м/с
73%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Сроки восстановления электро- и водоснабжения в Одессе пока неизвестны — глава ГВА Лысак13 декабря, 14:29 • 4974 просмотра
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 18239 просмотра
Чехия не будет брать на себя гарантии финансирования Украины - Бабиш13 декабря, 16:29 • 7916 просмотра
Разрушают иллюзию "успеха" российских пропагандистов: украинские военные записали видеопоздравление из ПокровскаVideo18:24 • 4556 просмотра
18-летняя одесситка Валерия Лисовская получила корону "Мисс Украина - 2025"21:44 • 5584 просмотра
публикации
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 18324 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 24928 просмотра
Топ-10 незабываемых рождественских хитов, создающих праздничное настроениеVideo13 декабря, 08:00 • 29241 просмотра
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals12 декабря, 17:56 • 39319 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 62436 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кир Стармер
Александр Сырский
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Берлин
Покровск
Беларусь
Реклама
УНН Lite
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 13693 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 15412 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 20710 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 55386 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo12 декабря, 10:01 • 36494 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
The New York Times
Ми-8

Илон Маск запускает в Сальвадоре общенациональную образовательную программу на базе ИИ

Киев • УНН

 • 146 просмотра

Компания xAI Илона Маска и правительство Сальвадора запускают масштабную образовательную программу для более чем миллиона школьников в 5000 государственных школах. Проект будет использовать чат-бот Grok для персонализированного обучения, адаптированного к индивидуальному темпу и интересам учащихся.

Илон Маск запускает в Сальвадоре общенациональную образовательную программу на базе ИИ

Компания xAI Илона Маска запускает в Сальвадоре масштабную образовательную программу для школьников с использованием чат-бота Grok. Проект охватит более 5000 государственных школ и позволит создать персонализированное обучение для более чем миллиона учеников, подстраивая материал под темп, уровень и интересы каждого. Инициатива призвана сделать искусственный интеллект доступным для обучения детей с раннего возраста. Об этом информирует УНН со ссылкой на xAI в соцсети Х (Twitter), NDTV.

Детали

Компания xAI Илона Маска договорилась с правительством Сальвадора о запуске масштабной образовательной программы для школьников на базе чат-бота Grok.

xAI с радостью объявляет о партнерстве с Сальвадором и @nayibbukele, чтобы обеспечить персонализированное обучение с Grok для каждого ученика государственных школ страны - более 1 миллиона детей

- говорится в сообщении компании в соцсети Х.

Проект планируют внедрить в более чем 5000 государственных школ по всей стране, а сама компания называет инициативу первой в мире общенациональной программой образования, построенной вокруг ИИ.

Отмечается, что система позволит обучать учеников в соответствии с их индивидуальным уровнем подготовки и темпом, даже в отдаленных сельских общинах.

Илон Маск заявил, что внедрение Grok в систему образования позволит "передать передовые технологии искусственного интеллекта целым поколениям", сделав ИИ инструментом не только для профессионалов, но и частью ежедневного учебного процесса с раннего возраста.

В компании xAI добавили, что открыты к сотрудничеству с другими государствами и приглашают заинтересованные правительства обращаться к ним для реализации совместных проектов.

Напомним

Илон Маск заявил, что люди смогут загружать свой разум в робота Optimus от Tesla в течение 20 лет. Это станет возможным благодаря сочетанию роботов Optimus и интерфейса мозг-компьютер Neuralink, что позволит перенести "копию разума" в роботизированное тело.

Руководитель Microsoft обещает прекратить работу с искусственным интеллектом, если это будет угрожать человечеству11.12.25, 19:45 • 2795 просмотров

Вита Зеленецкая

Новости МираТехнологииОбразование
Село
Техника
Социальная сеть
Сальвадор
Тесла, Инк.
Нейралинк
Илон Маск