Илон Маск запускает в Сальвадоре общенациональную образовательную программу на базе ИИ
Киев • УНН
Компания xAI Илона Маска и правительство Сальвадора запускают масштабную образовательную программу для более чем миллиона школьников в 5000 государственных школах. Проект будет использовать чат-бот Grok для персонализированного обучения, адаптированного к индивидуальному темпу и интересам учащихся.
Детали
Компания xAI Илона Маска договорилась с правительством Сальвадора о запуске масштабной образовательной программы для школьников на базе чат-бота Grok.
xAI с радостью объявляет о партнерстве с Сальвадором и @nayibbukele, чтобы обеспечить персонализированное обучение с Grok для каждого ученика государственных школ страны - более 1 миллиона детей
Проект планируют внедрить в более чем 5000 государственных школ по всей стране, а сама компания называет инициативу первой в мире общенациональной программой образования, построенной вокруг ИИ.
Отмечается, что система позволит обучать учеников в соответствии с их индивидуальным уровнем подготовки и темпом, даже в отдаленных сельских общинах.
Илон Маск заявил, что внедрение Grok в систему образования позволит "передать передовые технологии искусственного интеллекта целым поколениям", сделав ИИ инструментом не только для профессионалов, но и частью ежедневного учебного процесса с раннего возраста.
В компании xAI добавили, что открыты к сотрудничеству с другими государствами и приглашают заинтересованные правительства обращаться к ним для реализации совместных проектов.
Напомним
